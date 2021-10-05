На момент подготовки материала всего одна бронзовая медаль числилась в активе Армении на чемпионате мира по вольной борьбе в Осло.

Ее завоевал выступивший в весовой категории до 61 кг Арсен Арутюнян, впервые ставший призером мирового первенства среди взрослых. 21-летний масиский спортсмен уверенно стартовал на турнире, поочередно победив казахстанца Адлана Аскарова (18:10) и представлявшего Бруней Алибега Алибегова (8:2). Однако в полуфинале дорогу ему перешел будущий серебряный призер американец Датон Дуэйн Фикс, всего за 34 секунды победивший армянского борца за явным преимуществом (10:0).

Кстати, до этого Фикс столь же уверенно одолел выступавшего за Францию Армана Норика Элояна, который, в свою очередь, на старте оставил не у дел марроканского борца, а в утешительном поединке потерпел поражение от болгарина Георгия Валентинова-Вангелова. Что касается Арутюняна, то он довольно быстро восстановился от столь мощного психологического удара и во встрече за бронзовую медаль не оставил шансов индусу Равиндеру (10:0).

Стоит отметить, что подопечный Аршака Айрапетяна в 2019 году становился чемпионом Европы, а в прошлом году – занял второе место на розыгрыше Кубка мира и стал бронзовым призером континентального первенства. В этом году Арсен дебютировал на Олимпийских играх, превратившись в статиста уже после первого этапа.

Шанс побороться за бронзовую награду получил в норвежской столице также Арман Авагян (79 кг), одержавший на чемпионате мира 3 победы в пяти поединках. 22-летний атлет в первой схватке разгромил посланца Украины Рустама Расуева (11:0), однако уже на следующем этапе уступил со счетом 4:8 иранцу Мохаммаду Ашгару Ноходиларими, ставшему впоследствии вице-чемпионом мира.

В утешительных боях Авагян справился с итальянцем Ароном Канева (13:2) и представителем Франции Сайфедином Алекмой (7:3). На решающую встречу с грузином Никой Кенчадзе сил у него не осталось и соперник выиграл со счетом 10:0.

Призовые ожидания были также от обладателя Кубка мира прошлого года Вазгена Теваняна, который, как и Арутюнян, провалил дебютную олимпиаду. В Осло Теванян (65 кг), казалось, продвигается по обнадеживающему графику. Он без особого труда одолел британца Джорджа Энтони Рамма (8:0) и американца Джона Майкла Диакомихалиса (5:1), но в четвертьфинале весьма неожиданно уступил монголу Тулга Тумуру Очиру (1:2).

Это был напряженнейший поединок, исход которого решили два предупреждения Теваняну, за которые соперник получил по баллу. Фактически азиат выиграл, не проведя ни одного результативного приема.

Возможность стать призером получил Арман Андреасян (70 кг), проигравший в первом поединке киргизу Эрназару Акматалиеву (2:11). Благодаря выходу своего бывшего визави в финал наш борец включился в борьбу за бронзовую медаль.

В первом утешительном поединке его соперником будет представитель Шри-Ланки, а дальше по графику спортсмены из Ирана и России. Эти встречи состоялись после выхода нашей газеты в печать.