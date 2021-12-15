Член сборной Армении по тяжелой атлетике Самвел Гаспарян – стал обладателем малой бронзовой медали на чемпионате мира в Ташкенте

В рывке Представитель Армении Самвел Гаспарян поднял 175 килограммов, но снаряд весом 180 и 181 кг для армянского спортсмена стал непреодолимой преградой. Гаспаряну не удалось набрать очки в толкании, поскольку ему не покорилась штанга весом 215 кг.

В этом же весе Арсен Мартиросян поднял 170 кг, затем при двух попытках не поднял 175 кг. Наш спортсмен не поднял штангу весом 210 кг во время второго упражнения и набрал ноль очков.