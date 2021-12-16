Трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эмануэля Макрона и президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялась после завершения саммита Восточного партнерства в Брюсселе.

Как сообщили «Арменпресс» в отделе информации и общественных связей аппарата премьер-министра Армении , встреча состоялась по инициативе президента Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон, после состоявшейся в Брюсселе трехсторонней встречи с руководителями Армении и Азербайджана, сделал запись в своем Твиттер-аккаунте, отметив, что Франция никогда не оставит армян.

В записи Макрон особо отметил: «Мы никогда не оставим армян. Мы всегда будем искать решения для установления длительного мира. Я призываю, чтобы эти праздничные дни стали периодом гуманитарного прогресса и примирения».