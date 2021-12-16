По итогам встречи в Брюсселе президента Европейского Совета Шарля Мишеля с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 14 декабря, а также кратковременной двусторонней встречи Пашинян-Алиев однозначно можно заключить лишь одно: Евросоюз активно подключается к урегулированию армяно-азербайджанских отношений

Тем самым ЕС показывает, что регион Южного Кавказа входит в зону его интересов, на что недвусмысленно указал г-н Мишель в своем итоговом заявлении: “ЕС готов тесно работать с Арменией и Азербайджаном в направлении преодоления существующих проблем, создания атмосферы сотрудничества и доверия с целью установления прочного мира в регионе, который, в конце концов, будет основан на всеобъемлющем соглашении о мире”.

Правда, о конкретных путях достижения этой цели в заявлении нет ни слова, кроме намерения ЕС “запустить платформу экономических консультаций для укрепления доверия, содействия мирному сосуществованию и укрепления экономического сотрудничества в регионе”.

Все вроде согласны, однако черт, как говорится, в деталях. А детальный разбор приводит к неутешительным заключениям.

Шарль Мишель высоко оценил шаги по обеспечению ослабления напряженности после последних вооруженных столкновений на границе Армении и Азербайджана, предпринятые двумя руководителями. По его словам, стороны признали, что при содействии президента Мишеля между министрами обороны двух стран успешно была установлена прямая связь: «Этот механизм может служить для предотвращения будущих инцидентов и иметь положительное влияние на снижение напряженности».

Об установлении связи, замечу, было сказано задолго до встречи в Брюсселе и даже до встречи Путин-Пашинян-Алиев в Сочи (26 ноября). Все это время ВС Азербайджана ежедневно стреляли в Арцахе и устраивали провокации на линии соприкосновения с ВС Армении на суверенной территории Армении, убивая военнослужащих и мирных жителей. В Армению азербайджанские военные вторглись аж 12 мая, однако требований об их выводе с суверенной территории Армении нет, в т.ч. со стороны ЕС.

А в этих условиях говорить о начале переговоров по делимитации-демаркации армяно-азербайджанской границы – чистой воды сумасшествие. Правда, г-н Мишель подчеркнул, что обеспечение соответствующей дистанции между силами является важным элементом предотвращения инцидентов и что ЕС предоставит экспертную миссию/консультативную группу для оказания помощи в вопросах делимитации и демаркации, оказывая техническую помощь обеим странам. Но и только…

Президент Евросовета подчеркнул решающий характер решения ключевых гуманитарных проблем. Поприветствовав возвращение 10 пленных армян Азербайджаном 4 декабря и передачу карт минных полей Арменией, он призвал к полному и скорейшему урегулированию всех гуманитарных вопросов, таких, как освобождение пленных и выяснение судьбы без вести пропавших, признавая при этом, что гуманитарные жесты обеих сторон способствуют установлению атмосферы доверия, мира и примирения.

Однако президент Азербайджана не горит желанием возвращать армянских военнопленных и гражданских лиц, предъявляя целым группам пленных ложные обвинения в “терроризме” и устраивая над ними судилища.

Ильхам Алиев, в очередном приступе лицемерии, свое нежелание возвращать удерживаемых в Баку армян пытается объяснить арестом в Армении некоторых из возвращенных военнопленных, которым инкриминируется “нарушение правил несения боевого дежурства или боевой службы, если это деяние причинило по неосторожности вред или создало угрозу причинения такого вреда, совершенное во время военного положения, войны или в боевой обстановке”.

“Если мы вернем больше людей, они будут арестованы”, – цинично заявляет Алиев испанской EL PAÍS в преддверии встречи в Брюсселе, внезапно озаботившись судьбой армянских пленных, которых по его указаниям в азербайджанских тюрьмах подвергают бесчеловечным пыткам и зверски убивают. Удивляться не приходится, если вспомнить, сколько десятков, а то и сотен азербайджанских военных Алиев убил и искалечил, бездоказательно заподозрив их в шпионаже в пользу Армении (“Тертерское дело”).

Даже в вопросе восстановления коммуникационной инфраструктуры между Азербайджаном и Арменией, а также на всем Южном Кавказе, обеспечивая полное уважение суверенитета всех стран, важность которого подчеркнул Шарль Мишель, нет ясности.

По его словам, достигнута договоренность о продолжении восстановления железнодорожных путей с соответствующими соглашениями о погранично-таможенном контроле на взаимной основе.

Следующий вопрос касается автомагистралей, их инфраструктуры, восстановление которых необходима для улучшения сообщения. Пашинян и Алиев прояснили те темы, над которыми нам нужно работать в ближайшие недели и месяцы, сказал Мишель.

По его словам, ЕС готов поддержать развитие коммуникаций в соответствии со своими экономическими и инвестиционными программами. Однако не уточняется, когда будет запущено железнодорожное сообщение. А Алиев еще летом заявил, что железные и автомобильные дороги должны быть открыты одновременно.

Ну, а в Брюсселе, после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, он заявил, что “пропускные режимы в Зангезурском и Лачинском коридорах между Азербайджаном и Арменией должны совпадать”.

При этом традиционно соврал, что “в трехстороннем заявлении (лидеров РФ, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г.) ясно говорится, что Азербайджан обеспечивает безопасную и беспрепятственную связь между Карабахом и Арменией, а Армения предоставляет такую же безопасную и беспрепятственную связь между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой”.

Официальный Ереван заявил, что Азербайджан пытается завести в тупик вопрос открытия региональных коммуникаций.

«Попытки президента Азербайджана провести параллели между открытием региональных коммуникаций и Лачинским коридором не имеют никакой связи с имеющимися на сегодняшний день обсуждениями по этой теме, подписанными заявлениями и неприемлемы для Армении», – написал на своей странице в Фейсбук премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Лачинский коридор не может находиться под контролем Азербайджана, и этот вопрос не имеет никакого отношения к разблокировке коммуникаций между Арменией и Азербайджаном.

«Карабах должен иметь прямую и неконтролируемую общую границу с Арменией, и наши оккупированные территории должны быть возвращены»,, подчеркнул госминистр Республики Арцах Артак Бегларян в Твиттер.

Экс-глава МИД Арцаха Арман Меликян в эфире “Радио Лратвакан” отметил, что эти два явления несопоставимы друг с другом: “Лачинский коридор – единственная связь армян Арцаха с внешним миром, и это исключительное явление, носящее гуманитарный характер. У Нахиджевана нет каких-либо проблем связи с внешним миром.

Посему открывать гуманитарный коридор по территории Армении в этом контексте – необоснованное условие. С материковым Азербайджаном Нахиджеван прекрасно связывался через Иран … Могли бы поехать в Турцию, а оттуда в любую точку мира. У армян Арцаха такой возможности нет”.

Отметим также, что Лачинский коридор сейчас находится под контролем российских миротворцев. В этом контексте заявление Алиева можно рассматривать как направленное против присутствия миротворческого контингента РФ в Арцахе. К этому, как мы неоднократно отмечали, стремятся и Баку, и Анкара.

Как видим, президент Азербайджана пытается заниматься манипуляциями в стремлении продвигать на международных площадках интересы азербайджано-турецкого тандема. И надежды на то, что он будет выполнять какие бы ни было договоренности как не было никогда, так и нет. Другое дело, что активно ведущаяся закулисная геополитическая Большая игра мировых держав создает для этого благоприятную среду.

Россия, которая в целом негативно относится к программе ЕС “Восточное партнерство”, на полях которой прошла встреча, приветствовала продолжение в Брюсселе прямых контактов между Арменией и Азербайджаном на высшем уровне. “Информация о содержании дискуссии продолжает поступать, наши эксперты её анализируют”, – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Россия рассчитывает, что итоги брюссельских обсуждений будут способствовать дальнейшей реализации трехсторонних договоренностей лидеров Армении, России и Азербайджана, которые были достигнуты на предыдущих трех встречах этого и прошлых годов.

Будем и мы следить за процессом…