Министр экономики Ваан Керобян уточнил, какая сумма будет необходима для строительства железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз.

Как сообщает «Арменпресс», после заседания правительства Керобян журналистам заявил, что есть некоторые детали, которые необходимо учитывать, начиная от графика работ и заканчивая участками, на которых будет строиться железная дорога.

«Я знаю, что для ремонта переезда из Армении в Иран возле Ерасха потребуется очень мало денег. Дело лишь в ремонте нескольких сотен метров. Вторая крупная инвестиция понадобится для восстановления железной дороги на участке Мегри, это обойдется довольно дорого, поскольку бывшая железная дорога была полностью демонтирована и превращена в шоссе. Думаю, там нет четкого проекта, нет и приблизительной оценки. Вероятно, проблему можно решить в пределах 200 миллионов долларов. От границы РА до Горадиза потребуется больше инвестиций – более 1 миллиарда долларов», – заявил Керобян.