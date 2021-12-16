Президент Кипра Никос Анастасиадис назвал встречу с премьер-министром Армении в рамках саммита Восточного партнерства дружественной, выразив Армении безоговорочную поддержку.

У наших стран тесные отношения, в которых неоспорима роль армянской общины Кипра”, – написал Никос Анастасиадис в своем микроблоге в Twitter.

«У меня была дружеская встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, и я выразил безоговорочную поддержку Кипра Армении и армянскому народу. Между нашими странами тесные отношения, в которых неоспорима роль армянской общины Кипра», – как передает «Арменпресс», написал Никос Анастасиадис.

Никол Пашинян и Никос Анастасиадис обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития сотрудничества между Республикой Армения и Республикой Кипр в политической, экономической и гуманитарной сферах.