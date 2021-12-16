Премьер-министр Никол Пашинян в Брюсселе принял участие в 6-м саммите Восточного партнерства Европейского совета. Об этом сообщает «Арменпресс».

В саммите участвовали руководители стран-участниц ВП: Армении, Украины, Молдовы, Азербайджана, а также лидеры стран-членов Европейского совета.

До начала пленарного заседания состоялась церемония видео и фотосъемок руководителей стран-участниц Восточного партнерства с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, председателем комиссии Европейского союза Урсулой фон дер Лайен и премьер-министром председательствующей в ЕС Словении Янезом Яншаем.

В начале пленарного заседания перед участниками саммита выступил президент Европейского совета Шарль Мишель, после чего последовали выступления руководителей стран-участниц ВП, а также стран-членов ЕС.

В своем выступлении премьер-министр Никол Пашинян коснулся сотрудничества с Европейским советом в рамках Восточного партнерства, институциональных реформ, проводимых в нашей стране, шагов по укреплению демократии, программ развития малого и среднего бизнеса, инфраструктур, а также событий на Южном Кавказе.

В центре внимания 6-го саммита ВП было пять ключевых вопросов: содействие экономике, управлению, окружающей среде, цифровизации и обществам.