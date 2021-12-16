Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в Брюсселе подтвердили договоренность о строительстве железной дороги Ерасх – Джульфа – Ордубад – Мегри – Горадиз. Как сообщает «Арменпресс», на заседании правительства 16 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что договоренность была достигнута в результате обсуждения трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана относительно открытия региональных коммуникаций.

Глава государства напомнил, что договоренность была подтверждена на встрече, организованной при посредничестве президента России Владимира Путина в Сочи 26 ноября и на встрече при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля в Брюсселе.

«Подчеркиваю, что железная дорога будет работать в соответствии с международными правилами, на взаимной основе, под суверенитетом и юрисдикцией стран. Армения получит доступ к Исламской Республике Иран, Российской Федерации, а Азербайджан – железнодорожное сообщение с Нахиджеваном», – сказал он.

Никол Пашинян обратил внимание на то, что если Армении удастся начать определенный диалог с Турцией, удастся открыть границу, коммуникации, этот проект может стать намного масштабнее, и напомнил о железной дороге Ерасх – Гюмри – Карс.

«Конечно, до начала строительства еще предстоит проделать большую работу: спроектировать, объявить тендеры, договориться. Конечно, часть этой работы уже проделана, но теперь мы должны решать эту проблему практической, повседневной работой. В ближайшие дни мы проведем дополнительные консультации, чтобы уточнить наши идеи, график и дорожную карту. Наше намерение – построить эту железную дорогу насколько возможно скоро. Я не хочу переоценивать значение этого соглашения и проекта, но, с другой стороны, я не хочу и недооценивать. Это важное соглашение, которое, я надеюсь, мы реализуем правильным образом, которое значительно изменит экономическую, инвестиционную, политическую среду и среду безопасности в регионе. В ближайшем будущем мы должны сосредоточиться на решении этой проблемы», – заключил Пашинян.