В преддверии нового олимпийского цикла ситуация в армянском дзюдо остается озадачивающей. Прошедший на днях чемпионат страны запомнился чрезвычайно малым числом участников, слабой конкуренцией и не выявил перспективных спортсменов. При том, что в первенстве принимали участие главным образом молодые ребята, которые по идее должны были сделать все, чтобы привлечь внимание тренеров национальной сборной.

Однако этого не произошло: не встретив серьезного сопротивления, чемпионами стали дзюдоисты, с потенциалом которых специалисты в основном уже знакомы. Их подготовка и возможности оставляют желать лучшего, что наглядно проявляется на международной арене. Подобная ситуация в этом виде спорта не нова – она продолжается уже несколько лет. Не случайно, что ввиду отсутствия достойного выбора наставники сборной страны периодически вынуждены уповать на наших российских соотечественников.

Такая практика иногда обеспечивает отдачу в виде завоеванных медалей на значимых международных соревнованиях. Ярким примером является приглашенный из России Фердинанд Карапетян, ставший в 2018 году чемпионом Европы, призером ряда турниров «Гран-при» и представивший нашу страну на Олимпиаде-2021 в Токио. К слову, этим и ограничиваются наши достижения в дзюдо в последние годы. А резерв, если и подрастает, то явно не желаемого качества. Между тем, практические шаги, направленные на исправление ситуации, пока не наблюдаются. Во всяком случае, компетентные органы их не анонсировали.

Об удручающем положении дел в этом виде единоборств наиболее наглядно свидетельствует хотя бы то обстоятельство, что в чемпионате Армении в 6 весовых категориях мужских соревнований было заявлено всего 73 участника – в среднем по 12 спортсменов в каждой категории. В реальности в некоторых весовых категориях выступили еще меньше дзюдоистов.

Это означает, что победители были определены в лучшем случае по итогам 2-3 поединков. В таких условиях говорить о серьезной конкуренции, извините за каламбур, просто несерьезно. Еще более плачевная картина в женском дзюдо. Чемпионат страны прошел в двух весовых категориях, в которых, внимание, выступили всего 7 спортсменок. Стоит ли после всего этого удивляться скромным результатам наших дзюдоистов на международной арене? Ответ, думается, очевиден.

Чемпионами республики стали разданец Шаген Абагян (60 кг), ереванцы Артем Галачян (66 кг), Меружан Саргсян (73 кг), Гор Карапетян (81 кг), арцахцы Ваагн Чалян (90 кг) и Арман Аванесян (свыше 90 кг). В женском первенстве победили представители столичных спортшкол Ани Мартиросян (48 кг) и Варсик Григорян (свыше 52 кг).

По итогам чемпионата свою озабоченность сложившейся ситуацией выразил и главный тренер национальной сборной Армении, призер мировых и европейских первенств Оганес Давтян. «Удручает прежде всего скромный состав участников, среди которых преобладали молодые спортсмены. К сожалению, новых перспективных ребят взять на заметку не удалось – их просто не было.

Чемпионами и призерами стали дзюдоисты, которые уже привлекались в сборную. Более-менее серьезная борьба за медали развернулась в весовых категориях до 60, 66, 73 и 81 кг. Примечательно, что в категории до 60 кг победил спортсмен, возобновивший активные тренировки после некоторого перерыва. Думаю, это обстоятельство говорит не в пользу его соперников.

Так что итоги первенства не внушают особого оптимизма. Тренерам на местах нужно удвоить усилия и более тщательно работать над подготовкой подопечных, чтобы обеспечить сборную качественными кадрами. А наша задача – довести ребят до кондиций, необходимых для успешного выступления на международной арене»,- отметил 38-летний гюмриец.

Он также сообщил, что Фердинанд Карапетян присоединится к сборной с января – после решения некоторых проблем, связанных со здоровьем. Наставник сборной постоянно поддерживает с ним связь и надеется, что лидер команды с новыми силами и амбициями вступит в очередной олимпийский цикл. Рулевой национальной команды с сожалением добавил, что в его распоряжении нет других дзюдоистов уровня Карапетяна. А остальным ребятам для спортивного роста помимо интенсивных тренировок нужно еще почаще участвовать в международных соревнованиях, чтобы набраться опыта. И это одна из главных задач руководства сборной.

Уходящий сезон национальная команда в обновленном составе завершит учебно-тренировочным сбором в столичном «Олимпаване». Начинается подготовка к следующему соревновательному году с надеждой, что он сложится более удачно. Выводы, как заверил наш собеседник, будут сделаны.

Дзюдо переводится с японского, как «мягкий путь» или «гибкий путь». В нашем случае, пожалуй, уместно говорить о трудном пути.