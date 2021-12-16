Армянский фигурист Семен Данильянц стал бронзовым призером соревнования юниоров на международном рождественском турнире «Santa Claus Cup 2021» в Будапеште.

После короткой программы единственный представитель нашей страны на этом турнире с 56,86 очками шел на втором месте, уступая лишь венгру Мозесу Йожефу Берею (66,17). В произвольной программе Данильянц, пропустив вперед еще одного хозяина катка, финишировал на 3-й позиции. Судьи присудили ему 99,01 балл, Берею – 105,11, а Александру Власенко – 107,56 очков. В итоговой таблице отмеченная тройка обосновалась в следующей последовательности: Берей – 171,28, Власенко – 163,38, Данильянц – 155,87 очков. В этой возрастной категории выступили 12 фигуристов из 10 стран.

14-летний москвич, воспитанник академии двухкратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Семен Данильянц сменил спортивное гражданство весной этого года. До перехода в сборную Армении юный фигурист тренировался под руководством Александр Волкова. Данильянц по возрасту не смог претендовать на попадание на Олимпиаду-2022 в Пекине и чемпионат мира в Монпелье.