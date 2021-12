Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Тбилиси.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра Армении, в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели Никола Пашиняна встретил вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Премьер-министр Армении отправится в правительство Грузии, где состоится беседа тет-а-тет с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

В Тбилиси состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией.

