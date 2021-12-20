Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась 22-24 декабря посетит Армению для встречи с высшим военно-политическим руководством страны и обсуждения ситуации в зоне ответственности ОДКБ.

В ходе визита запланирована встреча председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Генеральный секретарь ОДКБ представит ему на утверждение проект Плана мероприятий по реализации решений сентябрьской (2021 года) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и выполнению приоритетных направлений деятельности ОДКБ в период председательства Республики Армения.

Также ожидается, что Станислав Зась проведет переговоры с министром иностранных дел Араратом Мирзояном, министром обороны Суреном Папикяном и секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном.