После двухдневной борьбы известны имена чемпионов Армении по вольной борьбе.

Как передает «Арменпресс», в этом году в первенстве Армении участвовали 70 борцов, большинство дошедших до финала спортсменов представляли спортивные школы областей.

Чемпионами чемпионата Армении по весовым категориям стали: Манвел Хндзрцян (57 кг), Норайр Арутюнян (61 кг), Геворг Тадросян (65 кг), Арман Андриасян (70 кг), Грайр Алиханян (74 кг), Арман Авагян (79 кг), Мгер Маркосян (86 кг) и Ованнес Мхитарян (92 кг).С 27 по 29 декабря пройдет чемпионат Армении по греко-римской борьбе.