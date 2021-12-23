Армения впервые в июле 2022 года примет международную предметную олимпиаду по биологии, в которой примут участие около 80 стран.

Об этом в беседе с журналистами 23 декабря сказала заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян.

“В последние годы министерство предоставляет стипендии победителям республиканского этапа предметных олимпиад и участникам международных олимпиад, что вызывает большое воодушевление учащихся. За последние 3 года было зарегистрировано 46 медалей с международных олимпиад, в том числе 19 медалей в 2021 году, 17 медалей-в 2020 году”,- сказала замминистра.

Замминистра подчеркнула, что очень важно то, что в 2021 году впервые был организован фестиваль общешкольной науки, в котором приняли участие 110 учеников 21 учебного заведения Еревана и 7 областей, были представлены 46 индивидуальных и групповых научно-исследовательских проектов. Две группы, набравшие наибольшее количество очков, приняли участие в международном научно-техническом фестивале в США (International Science and Engineering Fair), где одна из групп заняла четвертое место среди сотен команд. Фестиваль будет носить ежегодный характер, в будущем году будет реализована также программа “Твоя наука в школе”.

“В этом году впервые был испытан тренировочный лагерь для около 100 учащихся. В течение 12 дней 11-го класса получили возможность приобрести практические знания и навыки по предмету начальная военная подготовка. Лагерь будет обязательным по новому стандарту, как практическая составляющая этого предмета, и в следующем году в рамках тестирования будет осуществляться для всех школ Тавушской области», – сказала Жанна Андреасян.

Замминистра отметил также важность применения программы “стабильное школьное питание”, которая уже около 11 лет осуществляется при помощи Всемирной продовольственной программы правительства Армении и при финансовой поддержке Правительства РФ. В целом, за последние 10 лет благодаря программе в день около 110.000 детей обеспечено одноразовым здоровым сбалансированным питанием, были осуществлены инвестиции в развитие экономической среды общин и идей здорового образа жизни.

В течение 2022-2023 гг. в программу “Национальное школьное питание” будут переданы Армавирская и Котайкская области. В рамках программы были созданы 16 парников, 15 школьных парков, 86 школ были оснащены солнечными батареями, 816 столовых школ были оснащены оборудованием, 512 столовых школ были проведены необходимые ремонтные работы.