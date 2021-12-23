Фонд страхования военнослужащих в настоящее время насчитывает 4 660 бенефициаров, из которых 4 243 стали бенефициарами после 44-дневной войны. Среди них 3 986 – погибшие, компенсация выплачивается семьям, 98 без вести пропавшие, компенсация также выплачивается семьям и 576 получившие инвалидность.

Заместитель директора фонда по компенсациям Смбат Сайян на пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «Арменпресс», сообщил, что из фонд выплатил компенсации на 53,6 млрд драмов.

«Фонд – это структура, которая выплачивает деньги. Остальные процессы проходят в правоохранительных органах. На данный момент в фонде нет ни одного бенефициара, данные о котором были бы предоставлены полностью и мы не выплатили бы компенсации. Мне сложно сказать, насколько увеличится количество бенефициаров, но, по оценкам, может быть на 200-250 случаев, связанных с 44-дневной войной и вс последующими событиями», – сказал Смбат Сайян.

Семьям погибших и без вести пропавших, а также военнослужащим с 1-й степенью военной нетрудоспособности фондом выплачивается единовременная выплата в размере 10 млн. драмов, а затем по 200-300 00 драмов в месяц, в течение 20 лет. Военнослужащим со 2-й степенью военной инвалидности фонд выплачивает единовременно 5 млн драмов, затем по 100-200 000 драмов в месяц в течение 20 лет. Разница в ежемесячных выплатах обусловлена офицерским званием на момент происшествия.

Сона Багдасарян, специалист по фандрайзингу Фонда страхования военнослужащих, сказала, что в течение года деятельность фонда была направлена на повышение осведомленности о деятельности фонда, особенно за пределами Армении.

«В Армении нет недостатка в осведомленности, к сожалению, война вошла в дома каждого. У всех нас есть член семьи, друг, родственник, знакомый который участвовал в войне. Есть пострадавшие и люди с ограниченными возможностями. Большое количество добровольных пожертвований поступает из Армении. Многие люди доверяют и перечисляют деньги», – сказала Сона Багдасарян.

Сона Багдасарян отметила, что армянские общины диаспоры недостаточно информированы о деятельности фонда. Есть постоянная поддержка, но даже в самых активных общинах, таких как США, отсутствует осведомленность. По этой причине основная деятельность коллектива фонда была направлена на повышение осведомленности и на фандрайзинг.

После принятия в Армении законодательных изменений, обязательные сборы были увеличены, сумма увеличилась в среднем в три раза. Большая часть пожертвований поступает из Армении. Есть некоторая активность в США, Европе и в России.

Сона Багдасарян сообщила, что фонд планирует реализацию образовательных программ, направленных на повышение финансовой грамотности. «Мы пытаемся оценить знания наших бенефициаров в финансовой сфере, чтобы понять, что им нужно, чтобы полученные от фонда довольно большие, долгосрочные средства можно было использовать с максимальной пользой», – сказала Сона Багдасарян.