23 декабря находящийся с рабочим визитом в Армении генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась, в сопровождении заместителя министра иностранных дел Армении Армена Гевондяна и постоянного и полномочного представителя Армении в ОДКБ Виктора Биягова, посетил мемориал Геноцида армян

Как передает Арменпресс , об этом сообщает Музей-институт Геноцида армян.

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Станислав Зась возложил венок к мемориалу, увековечивающему память жертв Геноцида армян, затем гости возложили цветы к Вечному огню и минутой молчания почтили память мучеников Геноцида армян.