Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 23 декабря принял представителей администрации и группу руководителей общин Гадрутского района.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены проблемы лиц, вынужденно перемещенных и временно проживающих в разных населенных пунктах Арцаха и Армении в результате военной агрессии против Арцаха в 2020 году, равно как и ход строительства для них новых населенных пунктов на территории Республики Арцах и другие волнующие их вопросы.

Президент представил присутствующим мероприятия, предусмотренные в госбюджете на 2022 год в этом направлении, программы социальной помощи и отметил, что намечены также программы развития.

Строительство новых поселений для вынужденных переселенцев не означает, что власти Республики Арцах отказываются от требования о восстановлении территориальной целостности республики. Оно остается одним из основных направлений внешней политики Арцаха», – сказал А.Арутюнян.