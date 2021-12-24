В столице Польши Варшаве стартует чемпионат мира по быстрым и блиц шахматам.

Как сообщает «Арменпресс», в чемпионате мира возможно участие примут и 11 гроссмейстеров из Армении. Армению представят Айк Мартиросян, Габриэл Саркисян, Мануэл Петросян, Шант Саркисян, Роберт Ованнисян, Тигран Петросян, Самвел Тер-Саакян, Ованнес Габузян, а в женской борьбе – Элина Даниелян, Сусанна Габоян и Мария Геворгян.

Общий призовой фонд чемпионата мира составляет 1 миллион долларов. Чемпионат по быстрым шахматам пройдет с 26 по 28 декабря, а чемпионат по блицу – 29-30 декабря.