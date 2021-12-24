Одна из передовых англоязычных газет Ближнего Востока «ArabNews», издающаяся в Саудовской Аравии, опубликовала эксклюзивное интервью президента Армена Саркисяна.

Часть интервью, касающаяся проблемы Нагорного Карабаха в армянском переводе опубликована на официальном сайте президента РА. «Арменпресс» ниже представляет ее.

– У меня есть несколько вопросов об Азербайджане, но есть еще один вопрос о восприятии и о реалиях. Здесь об этом мало говорят, но на Ближнем Востоке бытует мнение, которое, по всей вероятности распространяют турки или азербайджанцы, что это религиозная война.

– Она никогда не было религиозной войной. У Армении очень хорошие отношения со многими исламскими странами. Азербайджанская сторона иногда любит использовать это слово в надежде заручиться поддержкой исламского мира. Хотя, Армения никогда не пыталась таким образом заручиться поддержкой христианского мира, поскольку конфликт не носил христианского или религиозного характера.

– Однако, похоже, Карабах в международном масштабе считается азербайджанским. ОИС (Организация исламского сотрудничества), регион Персидского залива, все заинтересованы в мире. Каковы ваши ожидания от GCC (Совета сотрудничества стран Персидского залива) или ОИС, и как они могут помочь в разрешении этого конфликта?

– Я от всех наших друзей, будь то в странах Персидского залива, на Ближнем Востоке или в Европе, ожидаю их содействия в доведении конфликта до логического завершения.

– Какое же логическое решение видите Вы?- Как я уже говорил, 26 лет назад победила армянская сторона, но мы не смогли использовать свое положение победителя для установления окончательного мира. Конечно, нужно учитывать права людей, живущих в Нагорном Карабахе, которые жили там тысячелетиями. После окончания войны осталось много скорби, ран, нерешенных вопросов, связанных с границами, также и другие вопросы, включая, конечно же, будущее людей, проживающих в Нагорном Карабахе. Есть международно признанный орган – Минская группа ОБСЕ со странами-сопредседателями. Думаю, нам следует вернуться за стол переговоров. Новая реальность заключается в том, что Россия имеет большое влияние на регион, поскольку именно она достигла прекращения огня, с точки зрения делимитации, демаркации и других вопросов Россия поддерживает как Армению, так и Азербайджан. Сегодня в Нагорном Карабахе находятся российские миротворцы. Не могу сказать, что этот вопрос окончательно решен. Время покажет, каким будет окончательное решение. Считаю, что любое решение, которое будет окончательным, должно быть логичным. Решение должно быть приемлемо для обеих сторон. Любое навязанное решение не сможет долго продолжаться.