В амбулаториях, поликлиниках, больничных организациях и при вызовах скорой помощи в Республике Армения регистрируется высокая степень заболеваемости острыми респираторными инфекциями.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минздрав Армении, уточняя, что наивысшая активность зарегистрирована в Ереване, в Арарате, Гегаркунике, Тавуше и Котайке.
По результатам мониторинга, проведенного специалистами Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава, заболеваемость в 2,2 раза превышает эпидемический порог и в 2 раза превышает его за аналогичный период прошлого года. Анализ по возрастным группам показывает, что заболеваемость выше среди детей до 4 лет и от 5 до лет.
За последние 4 недели лабораторно подтверждено 76 случаев вируса гриппа подтипа H3, 30 из которых – среди беременных.
Во избежание заражения острой респираторной инфекцией, а также во избежание осложнений заболевания, Министерство здравоохранения напоминает и призывает:
получить вакцинацию от сезонного гриппа, обратившись в организацию первичной охраны здоровья;
избегать общения с больными гриппом;
если вы больны, оставайтесь дома, детям с гриппом не разрешайте посещать школу и детский сад, обеспечьте консультацию и лечение врача;
если вы больны, пригласите участкового педиатра, терапевта или семейного врача и не занимайтесь самолечением;
не используйте антибиотики, так как они не указаны при лечении гриппа и острых респираторных инфекций;
одевайтесь в соответствии с погодой;
сохраняйте правила поведения при кашле и чихании;
пейте как можно больше жидкости;
часто проветривайте закрытые помещения;
соблюдайте личную гигиену.
Прививки от сезонного гриппа бесплатные, могут производиться одновременно с другими прививками, в том числе и с прививкой от коронавируса и с любым перерывом.