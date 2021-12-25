Доля вакцинированных от коронавируса медработников в Армении достигла 90,5%

Как передает Арменпресс, об этом на встрече с журналистами сказала начальник управления эпидемиологии инфекционных и неинфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Ромелла Абовян.

В Армении с марта 2020 года по декабрь 2021 года среди медработников зафиксирован 7481 случай заражения, из которых 31% или 2297 – врачи, 43% или 3238 – медсестры, 12% или 893 – санитарки, другие работники – 14% или 1053:

При этом, по словам Ромеллы Абовян, самый высокий показатель заболеваемости был зарегистрирован в 2020 году – в октябре, после чего произошло снижение числа случаев, но во время каждой волны, естественно, уровень заболеваемости медработников повышается.

90,5% медработников вакцинированы, в результате чего регистрируются редкие случаи заболевания.