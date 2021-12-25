Правительство Армении продолжит оказывать содействие мэру и Совету старейшин Еревана для реализации тех программ, которые они вместе планировали осуществить еще в 2017-2018 годах.

Как передает Арменпресс, об этом в ходе заседания Совета старейшин Еревана заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер Никол Пашинян поздравил Грачья Саркисяна с избранием на пост мэра Еревана и пожелав успехов в дальнейшей работе Совета старейшин.

“Хочу поздравить также Совет старейшин Еревана, поскольку мое убеждение в том, что одной из важнейших задач нашей повестки является становление государственных институтов.

“Еще в 2018 году, когда проходили выборы в Совет старейшин Еревана сразу после революции, нашим важнейшим видением и констатацией было то, что после выборов должна быть реализована та предвыборная программа и основные положения программы, которые еще в 2017 году блок «Елк» поставил перед избирателями Еревана и получил более 20% голосов”, – сказал Пашинян.

Пашинян заявил, что за это время правительство Армении оказало существенное и эффективное содействие мэрии Еревана, выделив около 50 млрд драмов на различные финансовые инструменты:

В конце выступления Пашинян еще раз поблагодарил членов Совета старейшин за политическую принципиальность, отметив, что это очень важно на пути становления органов местного самоуправления и государственных институтов.