Новоизбранный мэр Еревана Грачья Саркисян не собирается вступать в партию «Гражданский договор».

«У нас не было таких дискуссий. Я беспартийный, я принял на себя обязанности мэра, чтобы управлять программами, которые я начал, но в то же время, чтобы устранить разрыв, который существовал между исполнительными, законодательными органами и Советом старейшин», – как передает Арменпресс, сказал Грачья Саркисянжурналистамна брифинге.

Саркисян сообщил, что выдвинет на должность первого заместителя мэра секретаря фракции «Мой шаг» Левона Ованесяна. Он отметил также, что в мэрии и административных районах Еревана ожидаются кадровые изменения.

Mэр Еревана Грачья Саркисян также пообещал продолжить уже начатые реформы в управлении городом.

«Мы начали реформу транспортной системы. Для меня это важно, так как я лично руководил программой транспортной реформы. Речь идет не только о покупке автобусов, но и о правильной организации движения, строительстве новых парков и новых дорог. У нас уже есть проекты, старт которым, я думаю, мы дадим в 2022 году», – сказал Саркисян.

Он сообщил, что в следующем году они закупят 100 новых 12-метровых автобусов. «Тендер уже проводится», – сказал Саркисян, отметив, что позже он подробно представит, что они будут делать в транспортной сфере.