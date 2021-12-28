Федерация футбола Армении опубликовала результаты голосования в номинации «Лучший тренер 2021 года». Хоакин Капаррос – лучший тренер Армении 2021 года

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация футбола Армении. Набрав 90 очков, лучшим тренером 2021 года стал главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос, которому этот титул присуждается уже второй год подряд.

Второе место с 54 очками занимает главный тренер ереванского «Арарат-Армения» Дмитрий Гунько.

Тройку лидеров с 45 очками замкнул главный тренер ереванского «Арарата» Вардан Бичахчян.

Результаты голосования:

Хоакин Капарос (сборная Армении) 162 490

Дмитрий Гунько («Арарат-Армения») 58 554

Вардан Бичахчян («Арарат») 37 945

Егише Меликян («Пюник») 26 735

Вараздат Аветисян (сборная Армении до 19 лет) 44 234

Александр Григорян («Алашкерт») 13 317

Рафаэль Назарян (сборная Армении до 21 года, ЦСКА) 114.