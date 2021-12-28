Федерация футбола Армении опубликовала результаты голосования в номинации «Лучший тренер 2021 года». Хоакин Капаррос – лучший тренер Армении 2021 года
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация футбола Армении. Набрав 90 очков, лучшим тренером 2021 года стал главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос, которому этот титул присуждается уже второй год подряд.
Второе место с 54 очками занимает главный тренер ереванского «Арарат-Армения» Дмитрий Гунько.
Тройку лидеров с 45 очками замкнул главный тренер ереванского «Арарата» Вардан Бичахчян.
Результаты голосования:
Хоакин Капарос (сборная Армении) 162 490
Дмитрий Гунько («Арарат-Армения») 58 554
Вардан Бичахчян («Арарат») 37 945
Егише Меликян («Пюник») 26 735
Вараздат Аветисян (сборная Армении до 19 лет) 44 234
Александр Григорян («Алашкерт») 13 317
Рафаэль Назарян (сборная Армении до 21 года, ЦСКА) 114.