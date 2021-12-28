Полузащитник сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян не намерен покидать Серию А.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Tuttosport. Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, по завершении текущего сезона, не планирует перехода в московский «Спартак». Армянский полузащитник хочет остаться в Италии, и играть в Серии А.

Ранее стало известно, что полузащитник сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян в период зимнего трансферного окна может покинуть «Рому». Армянский полузащитник недоволен тем, что ему в «Роме» предоставляется мало игрового времени. Моуринью видит Мхитаряна в другом положении, что и может стать причиной его ухода.

Российские СМИ писали, что в услугах полузащитника итальянской сборной «Рома» Генриха Мхитаряна заинтересованы и российские клубы. Это клубы: «Спартак» Москва, ЦСКА и «Зенит» Санкт-Петербург.