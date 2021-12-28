Распространенная в СМИ информация о том, что Всеармянский фонд «Айастан» собирается прекратить деятельность в Арцахе, не соответствует действительности. Об этом в беседе с Арменпресс сказал исполнительный директор Фонда Айкак Аршамян.

«Фонд продолжает деятельность и в Арцахе имеет множество важных, широкомасштабных программ, часть которых уже завершена, а другая часть находится в процессе реализации. На данный момент фонд реализует в Арцахе около 40 широкомасштабных программ, в общей сложности, стоимостью около 70 млн долларов.

Строятся 1100 квартир и частных домов, в общей сложности более 50 км различных дорог стратегического назначения , завершается строительство Арцахского государственного университета, ремонтируются и строятся школы, осуществляются три крупные программы водоснабжения и т.д.

Необоснованные спекуляции вокруг фонда вредят нашему общему делу», – сказал Аршамян.