В Армении с 1 января начал действовать запрет на продажу полиэтиленовых пакетов и мешочков плотностью до 50 микрон.

Основной целью Министерства окружающей среды является сокращение употребления пластика и повышение осведомленности общественности о вредном воздействии полиэтилена.

Это один из возможных шагов предотвращения глобальных экологических проблем.

Как сообщила «Арменпресс» начальник Управления стратегической политики Министерства окружающей среды Лусине Аветисян, в министерстве ожидают, что изменения приведут к формированию новой культуры, что, в свою очередь, приведет к снижению загрязнения окружающей среды.

Согласно ст. 158 Кодекса Армении Об административных правонарушениях, продажа товаров, запрещенных законом «О торговле и услугах» в объектах торговли потребительскими товарами, сельскохозяйственной продукцией, общественного питания, киосках, влечет наложение на должностного лица штрафа в размере от двадцатикратной до тридцатикратной установленной минимальной заработной платы.

Таким образом, те хозяйствующие субъекты, которые с 1 января 2022 года продолжат использование полиэтиленовых пакетов плотностью до 50 мкм, за исключением пакетов и мешков из вторичного сырья, а также пакетов, предназначенных для упаковки, будут облагаться административным штрафом в размере тридцатикратной установленной минимальной заработной платы.

В Министерство окружающей среды были представлены различные альтернативные проекты сокращения использования пластика. Один из них – биоразлагаемые одноразовые и многоразовые пакеты из поливинилового спирта, который растворяется в воде и не токсичен. В зависимости от типа пакеты растворяются в горячей и в холодной воде без ущерба для окружающей среды и водных ресурсов.

Альтернативой является и производство тканевых сумок Eco bag_withme. Эко-пакеты – экологические, обладают свойствами для хранения, универсальны, их можно использовать и для хранения овощей, и для выпечки и для одежды. Эко-сумки имеют эстетичный вид, и могут выпускаться в любом дизайне и цвете.

Ежегодно в республике потребляется 3 600 – 4 000 тонн полиэтиленовых мешков, что составляет около 30% производимых полиэтиленовых мешков и пакетов.

Использованные полиэтиленовые пакеты долго сохраняются, не подвергаются биологическому уничтожению, вследствие чего вызывают стойкое загрязнение. Их остатки загрязняют водные ресурсы Армении, а также территории, прилегающие к курортам и туристическим объектам.

Гаяне Габоян