Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрагимом Раиси.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития армяно-иранских отношений. Была подчеркнута важность тесного сотрудничества между правительствами двух стран, направленного на укрепление экономических связей.

Никол Пашинян и Эбрагим Раиси коснулись и процессов, происходящих в регионе.

Президент Ирана поздравил премьер-министра и армянский народ с Новым годом и Рождеством.

В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян поздравил христиан Ирана с Новым годом и Рождеством, поблагодарил Исламскую Республику Иран за создание всех необходимых условий для сохранения армянства Ирана.

Руководители стран договорились продолжить контакты на высоком уровне.