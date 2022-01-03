С 3 января «Айпост», в рамках специальной акции, на 40% снижает стоимость доставки небольших посылок в США

Как сообщили «Арменпресс» в ЗАО «Айпост», снижение цен касается простых отслеживаемых отправок, на которые есть отслеживание всего процесса доставки.

«Специальная акция с 3 января предлагается клиентам, благодаря соглашению об активном сотрудничестве, подписанному между «Айпост» и почтой США USPS. Более доступными станут тарифы на отправку в США товаров весом до 2 кг. Следующее преимущество этой услуги – отслеживаемость всего процесса доставки», – сказал генеральный директор «Айпост» Айк Карапетян.

Вместе с тем отмечается, что заказные отправки не могут быть простыми отслеживаемыми отправками. «Айпост» не несет ответственности за повреждение, потерю данного почтового отправления, а также не может делать запросов по поводу данного почтового отправления.