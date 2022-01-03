На ближайшие четыре года у Евразийского банка развития (ЕАБР) большие планы относительно Армении, заявил в беседе с нами руководитель ЕАБР в Армении Армен Мелкикян, пояснив, что национальная стратегия банка до 2026 года уже разработана и вскоре будет представлена на заседании Совета ЕАБР.

Это принципиально новый документ, который, в отличие от предыдущих стратегий, разработан для каждой страны-участницы ЕАБР (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Россия) отдельно с учетом макроэкономических характеристик региона. К тому же здесь представлен детальный анализ того, по каким направлениям и конкретным отраслям экономики банк может оказать эффективное содействие той или иной стране.

«Пилотный проект национальной стратегии был разработан как раз для Армении. Для этого мы провели множество встреч с представителями госорганов, которые так или иначе имеют отношение к бизнесу, а также участниками финансового рынка и непосредственно бизнес сообществом. После этого такой же формат нацстратегии был применен и к остальным странам-участникам ЕАБР», – рассказал глава армянского представительства ЕАБР.

Общая стратегия ЕАБР была утверждена на заседании Совета банка еще летом прошлого года, где основной акцент поставлен на реализации трансграничных инвестиционных проектов с интеграционным эффектом.

По словам нашего собеседника, совокупный объем инвестиций ЕАБР в период с 2022-2026 гг. составит порядка 10,9 млрд долларов. При этом усилия банка будут направлены на реализацию таких крупных инвестиционных проектов, как транспортно-цифровой коридор «Европа -Западный Китай», «Единая товаропроводящая сеть ЕАЭС+» и «Водно-энергетический комплекс Центральной Азии».

Одним из приоритетных направлений работы ЕАБР станет дальнейшее развитие цифровых компетенций и инфраструктуры в рамках формирования Единого цифрового пространства ЕАЭС+. Для реализации поставленных задач в июне 2020 года в банке создан Фонд цифровых инициатив, который прорабатывает около 20 проектов.

Первым реализованным проектом Фонда стало мобильное приложение «Путешествую без COVID-19» для верификации на межгосударственном уровне данных о ПЦР-тестировании приезжающих. Успешно функционирует расчетно-платежная система банка, которая позволяет осуществлять трансграничные платежи в национальных валютах через корреспондентские счета ЕАБР в национальных банках стран-участниц.

Надо сказать, что планы банка весьма амбициозные. Так, к 2027 году ЕАБР намерен стать лидером по инициированию, структурированию и организации финансирования новых проектов в регионе с участием национальных и международных институтов развития. При этом для получения кредитного рейтинга категории А планируется расширить состав акционеров и привлечь дополнительные средства в капитал банка.

В 2020 году ЕАБР подписал соглашения по 18 новым проектам на сумму в 1,336 млрд долларов. Текущий же инвестиционный портфель банка был увеличен до 4,4 млрд долларов, что стало максимальным за все годы деятельности этой международной финансовой структуры. Но главное, доля проектов с интеграционным эффектом составила уже около 64,3%.

С акцентом на укрупнение

Теперь же, как отметил г-н Мелкикян, Евразийский банк развития в целях устойчивого развития намерен также расширить проектную деятельность в странах миноритарных акционеров, доведя совокупный размер инвестиций в Армении, Кыргызстане и Таджикистане в течение 2022-2026 гг. до 500 млн долларов. Из них только на Армению, как ожидается, будет выделено порядка 300 млн долларов.

«Это тот потенциал, который можно реализовать у нас в стране по таким направлениям, как сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, горнодобывающая отрасль, финансовый сектор, энергетика и развитие индустриального комплекса. А в планах на текущий год у нас проекты на сумму в 60 млн долларов. Проекты эти довольно сложные и охватывают сразу несколько направлений. К примеру, один из них охватывает сферу сельского хозяйства, в частности, ориентирован на развитие скотоводства в стране и оценивается на сумму свыше 30 млн долларов. Но его реализация одновременно повлечет за собой также производство мясной и молочной продукции. Собственно, такие проекты как раз находятся у нас в приоритете, когда развивается не только какое-то одно направление, а имеет место логическое продолжение того же бизнеса», – детально изложил суть глава армянского представительства ЕАБР.

В целом же накопленный инвестиционный портфель Евразийского банка развития на территории Армении с момента вступления страны в участники ЕАБР в 2009 году по сегодняшний день достиг почти 250 млн долларов. На эти средства было профинансировано порядка 15 инвестиционных проектов. Правда, в основном это были крупные проекты с участием таких предприятий, как Зангезурский медно-молибденовый комбинат, Южно-Кавказские железные дороги, Электрические сети Армении.

«Да, мы в принципе оказали содействие этим предприятиям, что позволило им решить те или иные финансовые вопросы. Однако все эти предприятия являются, по сути, крупными и состоявшимися бизнесами. А для того, чтобы делать проекты не с такими крупными компаниями, но при этом помочь им вырасти в перспективе в крупных игроков, мы решили применить новую модель финансирования с участием местных коммерческих банков», – рассказал руководитель ЕАБР в Армении.

Новая модель финансирования

Пилотный проект новой модели финансирования банка, как и в случае с национальными стратегиями, будет вначале апробирован опять-таки в Армении. Если эта схема эффективно заработает у нас, то, по слова г-на Мелкикяна, она уже будет масштабирована и на другие страны-участницы ЕАБР.

Если вкратце, то основная идея сводится к тому, что для реализации конкретного коммерческого проекта ЕАБР привлекает партнера в лице комбанков, которые уже имеют опыт работы с данным клиентом. Иначе говоря, местные банки хорошо знают конкретного хозсубъекта, поскольку ранее его уже кредитовали и на протяжении последних лет, образно выражаясь, «росли» вместе.

«Однако на каком-то этапе компания решает нарастить свои мощности и освоить новое направление, в связи с чем представляет новый инвестпроект. Но банк вследствие объективных причин (допустим, ограничения Центробанка и пр.) не может далее увеличивать объем ее кредитования. И тут мы, как международный партнер, предлагаем комбанку делиться рисками и взять на себя ту часть финансирования, которую банк не в состоянии осуществить.

Полностью брать на себя финансирование существующей кредитной линии и выстраивать новый проект с этой компанией нам как, международному банку, нецелесообразно. Потому что не хотим конкурировать с комбанками. Так вот, если достигнем договоренностей, получится, что комбанк остается в этом новом проекте, а клиент получает необходимое финансирование для создания новых мощностей и диверсификации своей деятельности», – пояснил наш собеседник, добавив, что такой расклад выгоден и комбанку, поскольку тем самым вырастет в перспективе и объем денежных операций компании в этом банке.

В результате, сам ЕАБР может по такой схеме нарастить свой портфель инвестиций в реальном секторе стран с малой экономикой, где очень сложно найти крупные инвестиционные проекты. Но главное, это будет способствовать становлению малого и среднего бизнеса в более крупные компании.