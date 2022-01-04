Параллельно новому году набирает обороты и очередной спортивный сезон.

А он у нас одновременно олимпийский, предпредолимпийский и еще вдобавок мундиальный.

Словом, любителям спорта скучать не придется. Впору обвести взглядом панораму ожидающих нас событий, непосредственными участниками большинства из которых будут и наши атлеты.

Одним из наиболее значимых соревнований 2022 года, безусловно, станут XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Гвоздем сезона станут также 44-я Всемирная шахматная олимпиада в Москве и чемпионат мира по футболу в Катаре. Мировые и континентальные первенства пройдут и по подавляющему большинству других видов спорта, в которых станут начислять первые очки в зачет Летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

В начале лета стартует очередной розыгрыш Лиги наций УЕФА, а 9 октября пройдет жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года. Как говорится, покой нам будет только сниться. Тем более, что армянские спортсмены и команды будут непосредственными участниками большинства этих грандиозных состязаний народов и стран.

XXIV Зимние Олимпийские игры

Старт «белой» олимпиады намечен на 4 февраля. По последним данным, в ней примут участие посланцы 95 стран. Свыше 4 тысяч спортсменов в течение двух недель оспорят 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах 7 видов спорта. Ожидается, что делегация Армении будет одной из малочисленных – 4-5 спортсменов, которые выступят в соревнованиях по фигурному катанию (танцевальные пары), лыжным гонкам и горнолыжному спорту. Пока достоверно известно, что на ледовую арену выйдут фигуристы Тина Гарабедян и Симон Пру-Сенекал. Компанию им, скорее всего, составит ашоцский лыжник Микаэл Микаелян. Полный состав нашей олимпийской сборной пока не обнародован.

44-я Всемирная Шахматная олимпиада

Изначально самый масштабный шахматный турнир планеты планировалось провести в 2020 году в Минске, однако он был отложен из-за пандемии коронавируса. Затем столица Беларуси отозвала заявку, и шахматную олимпиаду перенесли в Москву, которая станет первым городом, который в третий раз примет этот турнир (после 1956 и 1994 годов). Он должен был состояться 5-17 августа 2021 года, но COVID-19 вновь смешал все карты организаторов, которые надеются наконец-то провести соревнование в этом году. При этом четкие даты пока не называются.

Армянские шахматисты традиционно являются одними из фаворитов самого крупного командного шахматного состязания. Мужская сборная нашей страны трижды побеждала на олимпиадах (в 2006, 2008 и 2012 годах) и столько же раз становилась бронзовым призером (1992, 2002, 2004). Однако, уже ровно 10 лет наша команда не была в призерах. Сумеет ли она прервать затянувшийся перерыв? Задача из разряда крайне сложных – тем более, что на этот раз нашей дружине придется обойтись без своего многолетнего лидера Левона Ароняна, который будет выступать за США. Впрочем, нужно еще дождаться самой Олимпиады. А вдруг ее снова отложат? Пока же российская столица готовится принять свыше 2700 шахматных гостей из 185 стран мира.

22-й Чемпионат мира по футболу

Финальный турнир главного футбольного форума пройдет без сборной Армении, хотя она как никогда в своей истории была близка к попаданию на «мундиаль». После весеннего этапа отборочного турнира команда, ведомая Хоакином Капарросом, со 100-процентным результатом возглавляла таблицу показателей в группе «J», в которой выступали также сборные Германии, Северной Македонии, Румынии, Исландии и Лихтенштейна. Однако, за взлетом последовал осенний спад, ознаменовавшийся тем, что в 7 матчах армянские футболисты набрали всего 3 очка и завершили турнир на 4 месте в подгруппе. Так мы пролетели мимо исторического чемпионата. Ведь мировое первенство по футболу не только впервые пройдет в Катаре, но и в первый раз состоится зимой. Чемпионат с участием 32 ведущих сборных планеты пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

3-й розыгрыш Лиги наций УЕФА

А до этого наша футбольная сборная попробует квалифицироваться на чемпионат Европы 2024 года. 4 июня команде Армении предстоит стартовать в Лиге наций, которая станет одним из этапов отбора на континентальное первенство. Главная футбольная команда нашей страны выступит в 1-й группе дивизиона «В».

Напомним расписание ее встреч в этом турнире: Шотландия-Армения (4 июня), Армения-Ирландия (7 июня), Украина-Армения (11 июня), Армения-Шотландия (14 июня), Армения-Украина (23 сентября), Ирландия-Армения (26 сентября).

Известно также, что 29 марта сборная Армении проведет в Осло товарищеский матч с командой Норвегии. Еще одна аналогичная встреча намечена на 25 марта, однако соперник пока не определен.

44-й Чемпионат Европы по боксу

Сама Армения также станет местом проведения крупного соревнования. Уже анонсировано, что 21-31 мая в Ереване пройдет очередной чемпионат Европы по боксу. Данные о количестве стран и числе участников соревнования пока не разглашаются, но однозначно одно: наша страна впервые после обретения независимости примет официальный международный чемпионат подобного уровня.

Продолжение следует…

В 2022 году, как обычно, пройдут чемпионаты мира и Европы и по многим другим видам спорта, в том числе тем, в которых армянские спортсмены традиционно претендуют на медали. В некоторых из них будут разыграны первые рейтинговые очки в зачет Летних Олимпийских игр 2024 года.

Ожидаем успешных выступлений также от боксеров. штангистов, борцов, гимнастов, дзюдоистов, самбистов (этот вид спорта пока не является олимпийским) и ряда других спортивных дисциплин.

Надеемся, что 2022-й год станет одним из самых успешных в истории армянского спорта. Дорогие спортсмены и тренеры, помните: сейчас, как никогда, ваши победы важны для нашей страны и нашего народа.