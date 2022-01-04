Армянский полузащитник итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян может появиться в «Краснодаре», а по завершении игровой карьеры и вовсе стать спортивным директором этого российского футбольного клуба, сообщил в своем Telegram-канале спортивный журналист Арарат Мамбреян.

В публикации отмечается, что 32-летний капитан сборной Армении достиг устной договоренности с владельцем краснодарского клуба Сергеем Галицким (Арутюняном). «А вот после окончания контракта с «Ромой» он может появиться в России. Но здесь больше шансов не у «Спартака», а у «Краснодара». Существует устная договоренность между Мхитаряном и Галицким, что после завершения карьеры в «Краснодаре» Генрих может занять пост в руководстве «быков»»,- написал Мамбреян.

По сообщению российской прессы, помимо краснодарцев интерес к Мхитаряну проявляли также питерский «Зенит» и московский «Спартак».