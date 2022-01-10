В понедельник, 10 января состоялась видеоконференция глав государств Организации Договора о коллективной безопасности на тему «О ситуации в Республике Казахстан и мерах по ее урегулированию». Ее организовала Армения – действующий председатель ОДКБ.

В нем приняли участие все государства-члены организации – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, а также Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Напомним, что президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в связи с беспрецедентной опасной ситуацией в стране в телефонном разговоре с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным предложил провести видеоконференцию Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Армении, и Путин приветствовал это предложение.

Напомним также, что председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее опубликовал заявление, в котором, в частности, говорилось: “В связи с обращением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране”.

Уже известно, что миротворческие силы ОДКБ находятся в Казахстане и приступили к выполнению своей миссии. В состав миротворцев вошли подразделения вооруженных сил Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан.

Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ является охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.

Открывая сессию, председатель совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил почтить минутой молчания память граждан, погибших в результате беспорядков в Казахстане.

Господин Пашинян отметил, что с целью урегулирования ситуации Совет коллективной безопасности ОДКБ принял консенсусное решение направить в Казахстан на ограниченный срок миротворческий контингент для охраны важных стратегических объектов, что соответствует Уставу организации, а также Соглашению и миротворческой деятельности ОДКБ.

Миротворческая миссия ОДКБ оказалась эффективной и полезной

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, подробно представив ситуацию в стране, поблагодарил за оперативную работу по согласованию всех необходимых документов председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

Он также выразил благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за оперативную организацию вопроса отправки миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан. За политическое и военное братство Токаев поблагодарил и президентов Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.

Президент Казахстана происходящее в стране назвал попыткой госпереворота, террористической атакой на суверенное государство. Он также отметил неверное толкование международными СМИ трагических событий в Казахстане, подчеркнув, что миротворческая миссия ОДКБ оказалась эффективной и полезной.

ОДКБ на деле продемонстрировала свой потенциал

С пространной речью по поводу событий в Казахстане выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, это одни люди и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, это совершенно другие люди и у них другие цели», – сказал он, подчеркнув, что при этом активно применялись присущие «майданным» технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и чётко управляемые группы боевиков, о чём сказал президент Токаев в том числе прошедших – очевидно прошедших – подготовку в лагерях террористов за рубежом.

Господин Путин отметил также исключительную важность того, что ОДКБ при участии её секретариата удалось быстро и слаженно принять все необходимые решения в жёстких временных рамках, – за считанные часы, – чтобы не допустить в Казахстане подрыва основ функционирования государственной власти, полной деградации внутренней ситуации, поставить преграду террористам, уголовникам, мародёрам и другим криминальным элементам.

«Совместные шаги по оказанию помощи братскому казахстанскому народу были согласованы максимально оперативно, и механизм ОДКБ реально включился», – сказал Президент РФ, добавив, что рассматривает совместные действия стран ОДКБ как исключительно своевременную и абсолютно, конечно, легитимную акцию.

«Наша организация на деле показала свой потенциал, способность действовать быстро, решительно и эффективно. Каждый из союзников внёс свой вклад в выполнение поставленных задач в составе воинской группировки ОДКБ: туда вошли и уже активно проводят оперативные мероприятия подразделения всех без исключения стран-участниц», – констатировал Владимир Путин.

Действовать на упреждение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал уверенность, что президент Казахстана разберется в истинных причинах произошедших в этой стране событий.

«Главное – это уроки. Уроки, которыми занимается сегодня руководство Казахстана. Внешние причины, о которых было уже сказано. Но и внутренние причины. Президент Казахстана старается все-таки докопаться до сути. И я уверен, что он это сделает», – сказал Лукашенко, заметив, что со стороны некоторых сил наблюдаются попытки представить миротворческие силы ОДКБ в Казахстане как оккупантов.

Он также подчеркнул, что OДКБ надо отслеживать события в регионе ответственности организации и действовать на упреждение: «Если не извлечь уроки из событий в Казахстане, подобное может повториться, прежде всего в Узбекистане. Надо собраться и поговорить о Таджикистане, которому нужна поддержка, в том числе военной техникой».

В недавнем прошлом мы и сами в нашем регионе столкнулись с проблемой иностранных террористов

Об этом, обобщая итоги состоявшейся видеоконференции глав государств ОДКБ, заявил председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министр Армении Никол Пашинян, имея ввиду, что в ходе 44-дневной войны в Арцахе 2020 года турецко-азербайджанский тандем против мирных жителей Арцаха использовал в полной мере иностранных боевиков-террористов.

По его убеждению, представленная информация о причастности международных террористов к событиям в Казахстане вызывает беспокойство и тревогу.

«Мы продолжаем сталкиваться с новыми видами угроз. Текущая ситуация в Казахстане, учитывая представленную информацию о причастности к ней международных террористов, вызывает особую тревогу и озабоченность. Не так давно мы и сами в нашем регионе столкнулись с проблемой иностранных террористов», – сказал он, выразив надежду, что усилия ОДКБ будут способствовать восстановлению нормальной жизни в Казахстане в короткие сроки, и подчеркнув, что одним из ключевых приоритетов организации является укрепление механизмов реагирования на кризисные ситуации. Исходя из этого, по словам премьер-министра РА, от государств-членов ОДКБ ожидается наращивание совместных усилий по дальнейшему совершенствованию этих механизмов.

Подчеркнул, что по ситуации в Казахстане существует высокий уровень взаимопонимания, Никол Пашинян констатировал, что действия ОДКБ направлены на скорейшую стабилизацию ситуации в Казахстане и возвращение страны к нормальной жизни.