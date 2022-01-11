Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил тендерную документацию на модернизацию, реконструкцию, проектирование и реконструкцию погранперехода Мегри и объявил о начале международного тендера на строительные работы.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью Комитета государственных доходов, тендер был объявлен 23 декабря 2021 года на Платформе электронных закупок (ECEPP) Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) .Крайний срок подачи заявок – 15 февраля 2022 года.

Ожидается, что конкурсы на участие в Программе поддержки инженеров-консультантов начнутся в начале 2022 года.7 февраля 2020 года между Министерством финансов Республики Армения и Европейским офисом Европейского банка реконструкции и развития было подписано Соглашение о кредите и гранте Мегринского пропускного пункта.

Цель проекта – финансирование реконструкции и модернизации пропускного пункта Мегри на государственной границе Республики Армения.