Президент Армении Армен Саркисян по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии направил королеве Елизавете II поздравительное послание.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Армении, в послании, в частности, говорится:

«За прошедшие годы между Арменией и Соединенным Королевством удалось установить эффективный политический диалог как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Горжусь тем, что смог способствовать развитию отношений между нашими странами».