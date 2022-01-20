Сложившаяся в Национальном Собрании беспрецедентная ситуация – затянувшееся избрание заместителя председателя постоянной комиссии по вопросам обороны, – кажется, находит решение.

Напомним, что, согласно формуле Донта (разделение должностей между правящим большинством и оппозицией в парламенте), эта должность закреплена за оппозицией.

После внеочередных парламентских выборов пост этот по сей день остается вакантным: оппозиция раз за разом выдвигает кандидатуру Артура Казиняна, а представители в комиссии правящей силы – «Гражданского договора», – с тем же постоянством голосуют против. Созываются очередные и внеочередные заседания комиссии, обсуждается вопрос, и по итогам голосования А. Казинян не избирается. В парламенте даже бытует шутка: мол, надо бы отметить дату юбилейного заседания по неизбранию господина Казиняна.

За минувшие месяцы правящее большинство и оппозиция к консенсусу так и не пришли – оппозиция постоянно выдвигает одну и ту же кандидатуру, провластные члены комиссии голосуют против.

Ну, невзлюбили депутаты от ГД оппозиционера Артура Казиняна – так тоже бывает. А насильно, как говорится, любим не будешь. Вернее, в данном случае – упорством. Тут не прокатит и известное изречение «Стерпится – слюбится». Во всяком случае, в данный момент это исключено: слишком уж разные взгляды у сторон…

Выход из сложившейся ситуации предложил член фракции «Гражданский договор» Вилен Габриелян. По его инициативе парламент, после долгих дебатов, вчера принял в первом чтении коррективы в Конституционном законе «О регламенте Национального Собрания». Депутат предложил: в случае, когда заместитель председателя постоянной комиссии не избирается, полномочная фракция в течение 5 рабочих дней после голосования выдвигает новую кандидатуру.

Оппозиционные депутаты эту инициативу парламентского большинства квалифицировали как давление на парламентское меньшинство, преследующее цель исключить избрание А. Казиняна, держать под контролем деятельность данной комиссии, а по большому счету – как шаг назад от демократических принципов, предвзятое политизированное отношение властей к оппозиции и т.д.

Отметим, что если оппозиция в течение пяти рабочих дней не предложит новую кандидатуру на пост заместителя председателя постоянной комиссии, как того требует предлагаемая корректировка, то полномочие это перейдет к фракции большинства, в данном случае – «Гражданскому договору».

Кстати заметим: в свое время, разрабатывая и принимая Регламент НС (один из наиболее корректируемых законов страны), законодатель не мог и предполагать, что когда-либо в представительном органе может сложиться подобная ситуация. Ибо, так или иначе, председателем комиссии избирается представитель правящего большинства, в составе комиссии (любой комиссии НС) преобладают представители правящей партии или блока, как силы, обладающей большинством мандатов – обстоятельство, решающее исход любого голосования. Так что в НС ни одного созыва подобной тупиковой ситуации не возникало.

Как бы то ни было, Регламент НС в данный момент находится в стадии очередной корректировки. Не приходится сомневаться, что предложенное изменение во втором чтении также будет неизбежно принято – с учетом все того же обстоятельства, что парламентское большинство проголосует за него.

Вчера один из представителей фракции «Гражданский договор» заявил в парламенте, что они не будут выдвигать кандидатуру на пост заместителя председателя постоянной комиссии по обороне. Если же новая кандидатура, выдвинутая оппозицией, также не будет избрана, за оппозицией сохраняется право вновь выдвинуть кандидатуру А. Казиняна – в качестве новой кандидатуры…

Продолжится ли эта парламентская чехарда вокруг должности зампредседателя комиссии, или нет, трудно сказать.

Однако следует отметить: подобная ситуация может возникнуть и в перспективе. Лазейка в любом законодательном акте найдется всегда – было бы желание. Например, и в действующем законодательстве, и в предложенной корректировке выражение «новая кандидатура» осталось неизменным. Оппозиция воспринимает это как новое выдвижение, сам же инициатор корректировки, по всей вероятности – как иная кандидатура.

Посмотрим, как будут развиваться события вокруг распределения должностей в НС, которые, в свете весьма опасных развитий вокруг Армении, не стоят и выеденного яйца.