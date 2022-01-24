Ереванский футбольный клуб «Арарат-Армения» продолжает пополнять состав. Как передает «Арменпресс», к клубу присоединился 24-летний бразильский центральный защитник Ромерсио Перейра.

До перехода в «Арарат-Армению» Ромерсио Перейра выступал за футбольный клуб «Ремо» бразильской Серии Б.

Ромерсио Перейра выступал и в футбольных клубах бразильской Серии А «Куритиба» и «Гуарани» представляющих Серию Б.

Завершился зимний сезон чемпионата Армении по футболу. Лидером чемпионата является «Арарат-Армения», у которого 40 очков. На втором месте «Пюник» с 32 очками. Замыкает тройку «Арарат». «Ноа» на 4-м месте (22 очка), «Алашкерт» на 5-м месте, но действующий чемпион Армении сыграл на 2 матча меньше. «Урарту», сыгравший на один матч меньше, – на 6-м месте. Замыкают турнирную таблицу «Ван» (11 очков), «Нораванк» (9 очков) и ЦСКА (6 очков). Второй тур чемпионата Армении по футболу будет проведен в феврале.