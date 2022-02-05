Согласно рапорту на имя Генерального прокурора Армении, В. М. сообщил о том, что трое сотрудников Степанаванского отдела полиции отвезли его на участок автодороги Степанаван-Ташир, применили насильственные действия, угрожали выстрелом в ногу и доставили в отделение милиции.

Как сообщили Арменпресс в Генпрокуратуре, отчет направлен в Антикоррупционный комитет Армении с указанием подготовить материалы, где 18 ноября было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.2 ст. 309 Уголовно-процессуального кодекса Армении.

В целях обеспечения оперативности, полноты и универсальности экспертизы 15 декабря 2021 года прокурор, ведущий дело, поручил следователю, в том числе, обсудить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении соответствующих сотрудников Полиции Армении, оценив необходимые фактические данные, полученные в результате следственного и судебного производства.

В ходе предварительного расследования получены доказательства того, что 29 октября 2021 г. около 4:40 часов утра в начале трассы Степанаван-Ташир в Лорийской области трое сотрудников степанаванского отдела полиции, в том числе заместитель начальника отдела, остановили автомобиль, которым управлял Д. С., и потребовали В. К. выйти из машины.

После этого заместитель начальника управления разозлился, когда его спросили о предмете в машине, чтобы наказать за то, что якобы с ними говорят неположенным тоном, он дважды нанес кулаком удары по левой стороне головы В.К. умышленно причинив последнему сильную физическую боль.

3 февраля 2022г. следователь, ведущий производство, вынес постановление в отношении заместителя начальника Степанаванского отдела Полиции Армении С. В. о привлечении его в качестве обвиняемого по ч. 1 ст. 309.1 (пытки) УК Армении.

Учитывая, что предварительное следствие по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 309.1 УК Армении, осуществляется следователями СНБ Армении, дальнейшее предварительное расследование уголовного дела возложено на Следственное управление СНБ Армении. Дальнейшее расследование также оценит действия других должностных лиц, фигурирующих в деле.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК Армении и решением суда, вступившим в силу.