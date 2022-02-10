Функционирующие в Армении 175 детско-юношеских спортивных школ отныне будут руководствоваться критериями, установленными постановлением правительства, принятым в 2005 году. Такое решение было принято вчера на очередном заседании Кабинета министров.

«Принятие представленного проекта обусловлено поручением премьер-министра от 2 апреля 2020 года относительно утверждения перечня мероприятий по обеспечению применения Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон «О физической культуре и спорте». Дело в том, что из 175 функционирующих в Армении детско-юношеских спортшкол только 33 являются Государственными некоммерческими организациями, остальные имеют статус общественных.

И только на первые распространяется соответствующее постановление правительства от 2005 года, которым установлена продолжительность одного занятия группы в спортшколе, минимальный возрастной предел поступающих в спортшколу, размеры спортивных сооружений, максимальное число спортсменов, одновременно пользующихся спортивным инвентарем, контроль за уборкой и дезинфекцией спортивных сооружений.

Руководствование этими критериями обеспечивает безопасность спортсменов, эффективность учебно-тренировочных занятий, а также санитарно-гигиенический контроль. С принятием предлагаемого проекта все детско-юношеские спортшколы страны, вне зависимости от статуса, будут руководствоваться едиными критериями, утвержденными соответствующим решением правительства», – отметил, представляя документ, министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян.

Он сообщил также, что крайний срок внедрения критериев определен 1 сентября 2024 года.

Премьер-министр Никол Пашинян, в свою очередь, подчеркнул, что в Армении не могут функционировать очаги образования, не руководствующиеся государственными стандартами.

«Этот закон преследует цель регламентировать деятельность спортшкол, что в то же время предъявляет определенные требования и стандарты», – заключил премьер.