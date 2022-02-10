Омбудсмен Армении Арман Татоян вместе со своими сотрудниками посетил села Гегамабак, Джагацадзор, Кут, Норабак и ряд других сел Гегаркуникской области.

Как сообщили «Арменпресс» в Офисе Омбудсмена Армении, в ходе визита будут собираться дополнительные факты, касающиеся вторжений азербайджанских вооруженных сил, проблем, возникших для людей в связи с их преступными действиями, таких как: невозможность пользования источниками воды, потери сенокосов и пастбищ.

Омбудсмен отмечает, что выбор сел обусловлен сигналами, поступившими в Гегаркуникский филиал Защитника прав человека Армении.

Арман Татоян напоминает, что для гарантирования безопасности жителей Армении до завершения процесса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном он выступил с предложением о создании демилитаризованной зоны безопасности.