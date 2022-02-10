Осуществление миссии по сбору фактов, предложенной генеральным секретарем ЮНЕСКО Одри Азуле после завершения 44-дневной войны, считаем первоочередной и актуальной задачей.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-секретарем МИД Армении Вааном Унаняном:

«Армения за скорейшее претворение этой миссии в жизнь, согласно Гаагской конвенции 1954 года «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» и ее двумя протоколами.

Необходимость немедленного осуществления миссии ЮНЕСКО по сбору фактов возникла ради защиты армянского культурного и духовного наследия от надвигающейся опасности уничтожения на территориях, перешедших под контроль Азербайджана в результате войны.

Уже отмеченные случаи вандализма в отношении армянских памятников, а также объявление Министерством культуры Азербайджана о создании рабочей группы, направленной на искажение идентичности армянского историко-культурного наследия, свидетельствуют о том, что подобная опасность более чем реальна.

Предложение о визите делегации ЮНЕСКО в Ереван и в Баку мы рассматриваем исключительно в рамках вышеуказанной миссии, предложенной генеральным секретарем ЮНЕСКО».