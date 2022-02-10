Исполняющий обязанности президента Республики Армения Ален Симонян принял Народных артистов СССР Рубена Матевосяна, Роберта Амирханяна, Нару Шлепчян, Народного артиста СССР, Национального героя Армении Ованеса Чекиджяна, Народного артиста Республики Армения Рафаэля Котанджяна, заслуженного артиста Республики Армения Эвелину Шаирян и председателя Союза писателей Армении Эдварда Милитоняна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, приветствуя гостей, Ален Симонян отметил, что для него большая честь принимать таких гостей и подчеркнул их неоценимый вклад в развитие и обогащение армянской культуры.

На торжественном приеме были обсуждены вопросы, связанные с культурой и различными отраслями искусства. Ветераны армянской культуры подчеркнули важность государственной заботой об искусстве и необходимость представить армянскую культуру на различных мировых площадках.

В завершение встречи Роберт Амирханян по просьбе присутствующих исполнил одно из своих известных произведений.