Ежегодный фестиваль «Ширакская зима» пройдет 26 февраля в селе Мец Сариар.

Как передает «Арменпресс», состоятся спортивные, развлекательные и культурные мероприятия. Инициатором «Ширакской зимы-2022» выступил ПРООН в сотрудничестве с администрацией Ширакской области.

На мероприятии можно будет отведать и вкусные блюда армянской, восточной, итальянской и австрийской кухни. Целью мероприятия является развитие зимнего туризма в Ширакской области, обеспечение активного отдыха и интересных развлечений.

Представляя предстоящее мероприятие, координатор Ширакского центра развития туризма Наира Григорян сообщила, что приглашены представители всех общин региона, а также соседних регионов и Еревана. Масштаб мероприятия и количество участников на этот раз, по ее словам увеличились вдвое.

«Будут разные выступления. Для победителей подготовлены призы. Выступят этнографические коллективы. Спортивная часть мероприятия состоит из соревнований и любительских игр. Будут зоны отдыха. Посетителей из Гюмри в этот район будут доставлять машины, предназначенный для проведения мероприятия», – рассказала Наира Григорян, добавив, что в этом году участников ждут приятные сюрпризы: парапланеризм, катание на сноуборде, лыжные гонки, кайтбординг и др.

Арменуи Мхоян