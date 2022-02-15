Евразийский экспертный клуб продолжает исследовать состояние экономики Армении. На днях в ходе пресс-конференции специалисты представили результаты уже седьмого экономического исследования по теме «Экономика Армении в 2021 году в контексте членства страны в ЕАЭС», во время которого не только рассказали о том, каким был прошедший год для отечественной экономики, но и поделились своим видением относительно перспектив интеграции Армении в ЕАЭС.

Экспорту не хватает объемов

Несмотря на то, что экономическая активность в Армении по итогам 2021 года повысилась на 5,8%, в сравнении с другими странами Евразийского экономического союза местная экономика полностью не восстановилась, учитывая тот факт, что в «коронавирусный» 2020 год у нас был зафиксирован спад экономики на 7,5%. Для сравнения, в 2020 году экономика Россия упала на -3%, а год спустя выросла на 4,4%. Беларусь в кризисный год ушла в минус на 0,9%, но в 2021 году ей удалось зафиксировать рост экономики на 2,3%. У Казахстана тоже были сложности в 2020 году, в результате чего экономика просела на -2,5%, зато в 2021 году выросла на 3,5%. А вот у Кыргызстана нет особых поводов для радости, учитывая, что его экономика в 2020 году упала на -8,6%, затем в 2021 году зафиксировала небольшой рост в 3,6%.

Что касается Армении, то прошлогодний рост был в основном обусловлен улучшением динамики в таких сферах, как торговля, услуги и строительство.

«Это значит, что в структурном плане у нас есть серьезные проблемы», – констатировал профессор, руководитель Центра экономических исследований и член Евразийского экспертного клуба Ашот Тавадян, пояснив, что стабильный экономический рост обеспечивают сельское хозяйство и промышленность. Последняя находилась в прошлом году на уровне всего лишь 3%.

При этом ключевым показателем роста конкурентоспособности страны, продолжил он, является рост экспорта. В первую очередь, экспорта готовой продукции, имеющий наиболее высокую добавленную стоимость. Государствам-членам ЕАЭС, особенно с относительно малой экономикой, по мнению эксперта, необходимо достичь соотношения объема экспорта продукции к ВВП не менее 30%, где, конечно же, должна превалировать готовая продукция, поскольку ее внутренний рынок весьма ограничен. Данный показатель в 2021 году составил соответственно для РФ 21,3%, Казахстана 32%, Беларуси 52,2%, Кыргызстана 23,5% и Армении 19,2%.

Суммарно доля экспорта в структуре ВВП Армении составила порядка 2,7 млрд долларов. Однако, по убеждению г-на Тавадяна, этот показатель должен составлять не менее 5 млрд долларов, поскольку внутренний рынок довольно ограничен, в связи с чем и стоит задача существенного роста экспорта. По мнению эксперта, наибольшие возможности, особенно для роста экспорта готовой продукции, имеются как раз в ЕАЭС.

«Вступление Армении в ЕАЭС сыграло ключевую роль для экспорта, причем в основном готовой продукции. Так, если экспорт в страны ЕАЭС в 2016 году составлял 21,7% от всего экспорта, достигнув 28,5% в 2019 году, то в 2021 году эта цифра составила уже 29,6%. По сути, экспорт в страны ЕАЭС за этот период вырос более чем в два раза – с 392 млн долларов до 801 млн долларов», – в цифрах представил ситуацию экономист.

Особое внимание г-н Тавадян обратил на миграционные процессы, указав на то, что для Армении трудовая миграция, в том числе «утечка умов», обуславливает как негативные социальные последствия – потерю высококвалифицированных кадров и средств, затраченных на их подготовку (в случае безвозвратной миграции), так и позитивные. Речь, в частности, о том, что при реэмиграции мигранты получают иностранный опыт, обучаются по эффективным программам, повышают квалификацию, плюс улучшается материальное положение семей трудовых мигрантов, снижается напряжение на рынке труда.

«В связи с этим формирование единого рынка труда ЕАЭС приведет к наращиванию трудового потенциала в государствах-членах, расширению возможности трудящихся и увеличению их конкурентоспособности. В целом сложившаяся ситуация способствует интенсификации процессов миграции. При этом по странам ситуация значительно отличается. Особенно после пандемии и военной ситуации в Армении процесс оттока населения усилился», – отметил он.

Шанс на лидерство в регионе

В свою очередь профессор, руководитель исследовательского центра «Альтернатива» и член Евразийского экспертного клуба Татул Манасерян, сославшись на результаты проведенного исследования, отметил, что в условиях политэкономической турбулентности экономика Армении демонстрирует признаки оживления после прошлогоднего сокрушительного почти восьмипроцентного спада. Перед тем, как представить детальный анализ экономических показателей, он указал на четыре основных фактора, которые способствовали росту местной экономики.

«Это профессионализм, последовательность и целенаправленность представителей частного сектора разных отраслей в реализации своих бизнес планов. Следующим фактором выступает членство Армении в ЕАЭС и благоприятные условия для реализации национальных конкурентных преимуществ на рынках России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Также росту способствовало эмбарго на импортируемые товары из Турции, что активизировало применение политики импортозамещения и развития местного производства. И, наконец, – снятие многих ограничений, инициированных правительством в период пандемии в 2020 году», – перечислил он.

Однако экономическая ситуация в Армении может измениться к худшему из-за инфляционных тенденций и роста цен, тарифов на газ, электроэнергию и воду, выразил свою точку зрения г-н Манасерян. Да, правительство пыталось смягчить ситуацию на протяжение всего прошлого года путем субсидирования кредитов для бизнеса. Но, по мнению эксперта, это не является ключом к выходу из ситуации, поскольку в кризисных ситуациях, при условии снижении привлекательности кредитов и подорожания денег, государство может напрямую реализовать многие проекты через свои агентства, структуры и местные органы. По словам экономиста, крайне важно также обозначить приоритетные направления, локомотивы экономики и концентрировать внимание и ресурсы на развитие таких отраслей, которые могут потянуть за собой и остальные.

Говоря о внешних факторах, положительно влияющих на рост экономической активности у нас в стране, он обратил внимание на то, что в прошлом году удалось устранить порядка 30 препятствий в рамках ЕАЭС. Плюс еще 14 барьеров планируется устранить в течение этого года.

«Для Армении и армянских предпринимателей формируется очень благоприятная среда: единый финансовый рынок, электроэнергетический, нефтегазовый, и самое важное – единый цифровой рынок. У Армении есть исключительная возможность для развития наукоемких направлений. Ведь по темпам своего развития Евразийский союз опережает другие подобные региональные организации, отставая только от ЕС. И если мы сможем профессионально ставить и решать вопросы, то недалек тот день, когда Армения со своей компактной экономикой сможет претендовать на лидерство в этом регионе», – уверил г-н Манасерян.