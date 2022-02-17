Омбудсмены Армении и Арцаха Арман Татоян и Гегам Степанян с 14 по 16 февраля посетили общины Тагавард, Кармир шука, Агавно, Храморт и ряде других общин Республики Арцах, где собирали факты о нарушениях прав человека после 44-дневной войны. Факты доказывают агрессивность преступных деяний азербайджанских ВС в Арцахе.

Как сообщили «Арменпресс» в Офисе Омбудсмена Армении, стрельба по направлению сел Тагавард и Кармир шука бывает почти ежедневно.

«Несколько дней назад, 11 февраля, азербайджанские вооруженные силы обстреляли даже жилые дома. В момент обстрела в домах находились дети и женщины.

Азербайджанские вооруженные служащие дислоцированы непосредственно перед жилыми домами этих общин, всего в нескольких сотнях метров, и люди находятся под их полным наблюдением. Повреждены стены и крыши домов. В одном из домов разбито окно, в комнате в этот момент спали маленькие дети. Азербайджанские вооруженные силы расположены на землях, принадлежащих жителям сел: на пастбищах и пашнях.

Средняя школа в Тагаварде находится под прямым прицелом азербайджанских военных позиций. Из разговоров и обсуждений с учителями и детьми выяснилось, что целенаправленно стреляют и в направлении школы.

Жители Тагаварда и Кармир Шука отметили, что с азербайджанских позиций в вечернее и в ночное время высвечиваются жилые дома и машины, что делается специально, для запугивания людей. Во время пребывания в Арцахе Омбудсмены убедились в преступных действиях Азербайджана.

В частности, 15 февраля около 15:30 азербайджанские вооруженные силы открыли огонь по людям, выполнявшим сельскохозяйственные работы в селе Храморт Аскеранского района, в результате чего был поврежден трактор.

16 февраля, с 10:00 до 11:00 утра жители Храморта проводили работы по обрезке на винограднике, к ним подошли вооруженные азербайджанцы и вынудили людей покинуть виноградник. При этом большую часть работающих людей составляли женщины.

Жители всех населенных пунктов подтвердили, что при попытках приблизиться к своим землям для проведения сельскохозяйственных работ, находящимся всего в нескольких сотнях метрах, азербайджанские вооруженные силы начинают вести прицельный огонь.

Эти действия вызывают у людей серьезные социальные проблемы. Невозможно обеспечить семейный доход. Очевидно, что невозможность проведения работ в сезон приведет людей к серьезным проблемам.

Жители общины Агавно сталкиваются с серьезными проблемами с питьевой и поливной водой. Практически все жители рассказали, что они видели, как азербайджанцы после забоя скота ненужные органы выбрасывали в воду, которой пользуются сельчане. Из-за этого в поселке были случаи массового отравления водой, в том числе и отравления женщин, детей и стариков.

Из-за присутствия азербайджанцев жители ряда сел Гегаркуникской области РА также лишились доступа к воде, вопрос безопасности доступа к воде в ряде общин Сюника также стоит под реальной угрозой.

Очевидно, что власти Азербайджана проводят преступную политику запугивания мирных жителей и создания атмосферы отчаяния, которая носит систематический и целенаправленный характер.

Во всех местах дислокации азербайджанских вооруженных сил нарушена безопасность людей, их жизнь находится в реальной опасности.

Азербайджанские военнослужащие, появившиеся в непосредственной близости от сел Армении и Арцаха, делают все возможное, чтобы сделать жизнь мирного населения невозможной. Они стреляют в направлении сел, мешают работе мирных жителей на сельскохозяйственных угодьях, крадут домашних животных и так далее.

Все факты доказывают, что преступные действия азербайджанских вооруженных сил против мирного населения носят тот же агрессивный характер как в Армении, так и в Арцахе.

Для нас очевидно, что в основе всего этого лежит продолжающаяся политика пропаганды антиармянства и враждебности азербайджанских властей, единых по отношению как к Армении, так и к Арцаху.

Пока азербайджанские власти проводят эту политику, для них это источник их политического существования, они не прекратят террористические акты проводимые их вооруженными силами. Выход для защиты мирного населения заключается в том, что их не должно быть рядом с армянскими селами и на межобщинных дорогах. Гражданские лица должны пользоваться своими правами», – говорится в распространенном послании Армана Татояна и Гегама Степаняна.