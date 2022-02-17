Армения и Бразилия отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.

Как передает «Арменпресс», дипломатические отношения между Республикой Армения и Федеративной Республикой Бразилия были установлены ровно 30 лет назад, 17 февраля 1992 года.

Между Арменией и Бразилией, которая, по данным ООН и Всемирного банка, входит в десятку крупнейших стран мира по объему ВВП, существует конструктивное партнерство.

Первый визит на высоком уровне из Армении в Бразилию состоялся в 1991 году. В декабре министр иностранных дел Республики Армения Раффи Ованнисян посетил эту страну с рабочим визитом. А уже в следующем, 1992 г., в июне президент Левон Тер-Петросян посетил Бразилию с официальным визитом.

Визит на высоком уровне из Бразилии состоялся в ноябре 2017 года, когда в Армению с официальным визитом прибыла делегация во главе с министром иностранных дел Бразилии Алоизио Нуньесом Феррейрой.

С марта 1998 г. года в Сан-Паулу, крупнейшем городе Бразилии, действует генеральное консульство Республики Армения. Посольство Республики Армения в столице Федеративной Республики Бразилия было открыто в 2011 году. Посольство Бразилии в Армении действует с августа 2006 года.

За 30 лет между двумя странами было подписано 8 соглашений. Первое из них, Соглашение о культурном сотрудничестве, было подписано правительством Республики Армения и правительством Федеративной Республики Бразилия 7 мая 2002 года. В тот же день президенты Армении и Бразилии выступили с совместным заявлением.

По данным Статистического комитета Армении, в 2021 году двусторонний товарооборот между Арменией и Бразилией составил около 55 миллионов долларов. Армения в Бразилию экспортирует хлоропреновый каучук, различные химические материалы, металлические трубы, а импортирует мясо и мясные продукты, кофе, табак, сладости и другие продукты.

В Бразилии есть армянская община. Армяне поселились в этой стране со второй половины 19 века. В 1895 году в Бразилии проживало около 100 армян. В 1948 году, согласно книге Езника Варданяна «Армяне в Бразилии», количество армян в Бразилии достигло 20 000 человек. Принято считать, что в настоящее время в Бразилии проживает 20-25 000 армян.

Бразилия признала Геноцид армян. 27 мая 2015 года Федеральный сенат Бразилии единогласно принял резолюцию 550/2015, авторами которой являются федеральный сенатор Алозио Нуньес Феррейра Фильо и федеральный сенатор Хосе Серра, тем самым официально признав Геноцид армян