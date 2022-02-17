Около 30 неправительственных организаций Арцаха выступили с заявлением, осуждающим недавнее заявление прокуратуры Азербайджана в адрес президента Республики Арцах, подчеркнув, что террор Азербайджана в первую очередь направлен против государственности и граждан Арцаха.
Полный текст заявления представляем ниже:
“Угрозы властей Азербайджана арестовать Президента Республики Арцах, фактически озвученные на самом высоком государственном уровне, являются ярким проявлением политики террора, грубейшим нарушением основополагающих международных принципов и норм, и преследуют далеко идущие геополитические цели.
Эти преступные планы имеют цель парализовать систему управления Республики Арцах, посеять панику в арцахском обществе, нарушить связь нашей страны с внешним миром, торпедировать деятельность российской миротворческой миссии, завершить экспансионистские планы Турции и Азербайджана.
Мы решительно осуждаем подобные заявления и обращаемся с призывом к общественности Арцаха и к армянам всего мира. Террор Азербайджана направлен против государственности и граждан Арцаха. Наш народ не должен поддаваться на провокации, он должен объединиться, выступить против преступных целей врага, отложить в сторону имеющиеся разногласия и противоречия.
Мы призываем международное сообщество, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, ООН осудить азербайджанскую государственную политику террора и предпринять шаги по ее пресечению. Подобная политика представляет угрозу не только для Арцаха и его граждан, но и для всего цивилизованного сообщества”.
Текст заявления подписали:
- Общественная организация “Союз писателей Арцаха”
- Общественная организация “Союз журналистов Арцаха”
- Общественная организация “Союз художников Арцаха”
- Общественная организация “Материнство”
- Общественная организация “Федерация профсоюзов НКР”
- Общественная организация “Союз родственников погибших азатамартиков НКР”
- Общественная организация “Союз родственников без вести пропавших азатамартиков”
- Общественная организация “Союз беженцев”
- Общественная организация “Возрожденная родина”
- Общественная организация “Объединение слепых Арцаха”
- Общественная организация “Союза ветеранов полиции Арцах”
- Общественная организация “Союз родственников военнослужащих, погибших и пропавших без вести в ходе третьей Арцахской войны”
- Общественная организация “Союз раненных в Арцахской войне”
- Общественная организация “Союз женщин – беженцев”
- Общественная организация “Ассоциация беженцев во имя справедливости”
- Общественная организация “Юридическая поддержка и справедливость”
- Общественная организация “Одна нация – один кулак”
- Общественная организация “Поколение Айка”
- Общественная организация “Вперед Арцах”
- Общественная организация “Центр развития молодежи Арцаха”
- Общественная организация “Сила мысли”
- Общественная организация “Развитие”
- Общественная организация “Национальный Арцах”
- Общественная организация “Центр молодежных общественных исследований”
- Общественная организация “Единая Армения”
- Общественная организация “Образование во имя будущего”
- Общественная организация “Арцах наш дом”
- Общественная организация “Рассвет”
- Общественная организация “Дух Наири”
- Общественная организация “Научный центр “Качар”
- Общественная организация “Союз ветеранов Афганской войны”