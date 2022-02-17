Время неумолимо отсчитывает свои обороты, не щадя никого – даже легендарных личностей. С каждой секундой мы все больше отдаляемся от событий, ставших невидимым порталом в историю и вовлекших в вечность своих главных героев. Мгновений, сотворивших историю и превративших обычных людей в великих. Со временем они обрастают романтическими подробностями легендами, доводя зов давно прошедших времен до будущих поколений.

В это трудно поверить, но одному из самых харизматичных спортсменов середины прошлого века – трехкратному олимпийскому чемпиону, четырехкратному победителю мировых первенств, обладателю двух титулов чемпиона Европы, 11-кратному чемпиону СССР, властелину колец – Альберту Азаряну 11 февраля исполнилось 93 года.

Трудно поверить, потому что, несмотря на почтенный возраст и постигшую недавно беду, великий мастер сохраняет крепость духа и верность его величеству спорту. Он по-прежнему начинает день с пробежки в родном спортзале, носящей его имя спортшколы. А ведь в конце прошлого года беспощадный COVID навсегда разлучил его с любимой женой и дочерью, но Альберт Вагаршакович стойко перенес удар судьбы. Он продолжает оставаться примером для подрастающего поколения, равняющегося на своего учителя и наставника.

История жизни и спортивных достижений Альберта Азаряна хотя бы в общих чертах знакома, если не всем, то уж точно большинству любителей спорта. Его имя ассоциируется прежде всего с олимпийскими победами и знаменитым «крест Азаряна». Все мы по многу раз слышали историю возникновения этого элемента, который, к слову, до сих пор считается одним из сложнейших в спортивной гимнастике. Мне тоже приходилось донимать заслуженного ветерана вопросами на эту тему. Могу заверить: поклонники несильно исказили эту историю далекими от реальности воображаемыми подробностями.

Вот, что несколько лет назад рассказал сам Альберт Азарян о том историческом эпизоде, произошедшем на чемпионате СССР 1953 в Ленинграде, в одном из интервью вашему покорному слуге: «К тому моменту мы реально претендовали на медали, но Гранту Шагиняну сбавили оценку, так как по мнению судьей он не продержал «крест» положенные три секунды.

Азарянский крест

Дата съемки: 1960 год

Я был сильно расстроен и рассержен, поскольку подумал, что судьи специально более строго подходят к оценке наших выступлений. Я должен был выступать последним и очень хотел доказать всем, что мы реально сильнее в этом упражнении. Поэтому, для страховки прежде, чем завершить упражнение, решил по очереди спросить всех членов жюри, хватит ли держать.

Сначала я спросил двух сидящих напротив, затем повернулся к еще двум членам жюри, сидящим сзади. Арбитры, конечно, были возмущены моей выходкой, считая это неуважительным отношением к жюри. Дошло до того, что меня хотели даже дисквалифицировать за пижонство и разговоры во время выполнения упражнения.

Однако один из членов судейской коллегии возразил, заявив, что в реальности я по-новому выполнил данный элемент. Выяснилось, что до меня никто не выполнял крест таким образом – с поворотом на 90 градусов. В итоге меня простили, а в гимнастике появилось новое упражнение, получившее впоследствии мое имя».

Нам удалось найти протокол того исторического соревнования, который, думаем, заинтересует и наших читателей. Ведь мало кто знает – чем все это завершилось. Между тем, Азарян стал победителем упражнения на кольцах, а Шагинян занял второе место. А вот и сам протокол: 21-26 ноября. Ленинград, Зимний стадион. Главный судья – Н.Н. Миронов. Кольца: Азарян А.В. (Ереван, Спартак) – 19,0, Шагинян Г.А. (Ереван, Спартак) – 18,9, Чукарин В.И. (Львов, Буревестник) – 18,75, Муратов В.И. (Москва, Буревестник) – 18,55, Кравец Я.А. (Москва, СА) – 18,4 баллов.

Кстати, Грант Шагинян – двухкратный олимпийский чемпион 1952 года – стал на том чемпионате серебряным призером также в упражнении на коне и замкнул призовую тройку в упражнении на брусьях (опередив на 0,4 балла Азаряна) и личном многоборье. Сборная Армении заняла 7 место среди 18 команд-участниц.

Вообще-то, на чисто спортивном лексиконе данный элемент формулируется следующим образом: «упор рук в стороны при упражнении на кольцах с поворотом на 90 градусов». Он более сложен в исполнении, так как плечи гимнаста должны быть развернуты на 90 градусов в плечевом суставе.

Читателям, безусловно, интересно будет узнать и детали олимпийских побед Альберта Азаряна. На Олимпиаду 1956 года в австралийском Мельбурне сборная СССР отправилась на океанском лайнере из Владивостока. Это способствовало также быстрой акклиматизации советских спортсменов. Кстати, вопреки названию, летние Олимпийские игры прошли в ноябре-декабре.

Соревнования по спортивной гимнастике проводились 3-7 декабря в Мельбурнском фестивальном зале. В них приняли участие 63 гимнаста из 18 стран. Участники выступали по два раза – сначала представляли обязательное, а затем произвольное упражнение. Их выступления оценивались от 0 до 10 баллов. Набранные в двух дисциплинах очки суммировались. Финального этапа, как в современных соревнованиях, не было.

После обязательной программы Азарян с 9,55 баллами делил 4-5 места с японцем Нобуюки Айхара. Эту пару на 0,5 очка опережали другой советский гимнаст Валентин Муратов и японцы Масао Такемото и Масуми Кубота. Определяющим стало блестящее выполнение Азаряном произвольной программы, за которую он получил наивысшие среди всех участников баллы – 9,80. В сумме квартет призеров выглядела следующим образом: Азарян – 19,35, Муратов – 19,15, Такемото и Кубота – по 19,10 очков.

Вторую золотую медаль на этой Олимпиаде Азарян завоевал в составе сборной СССР по результатам командного многоборья. Советская команда, за которую выступали Альберт Азарян, Виктор Чукарин, Валентин Муратов, Борис Шахлин, Павел Столбов и Юрий Титов, набрав в сумме 568,25 очков, опередила сборные Японии (566,40) и Финляндии (555,95).

Третий титул олимпийского чемпиона Альберт Азарян оформил в сентябре 1960 года на 17-х Олимпийских играх в Риме. На сей раз армянский гимнаст был абсолютно лучшим в упражнении на кольцах, набрав максимальное количество баллов в двух дисциплинах. За обязательное упражнение он получил 9,875, а за произвольное – 9,850 баллов. В сумме набрал 19,725 очков. Серебряным призером стал его товарищ по команде Борис Шахлин (19,5), а бронзовым – японец Такаси Оно (19,425).

Чемпионы Грант Шагинян, Альберт Азарян и Владимир Енгибарян. 1984 год

Вскоре после этого успеха Альберт Азарян завершил спортивную карьеру. С тех пор и до сегодняшнего дня он руководит школой гимнастики в Ереване. Занимался судейством международных соревнований, в середине 70-х годов работал по контракту в Нидерландах. Сын Альберта Азаряна, Эдуард, в составе сборной СССР стал чемпионом командных соревнований московской Олимпиады 1980 года.

Воспитанниками спортшколы имени А. Азаряна являются многие известные армянские гимнасты: Артур Акопян, Норайр Саргсян, Ваагн Степанян, Арутюн Мердинян, Артём Аветян, Артур Давтян, Ваагн Давтян, Артур Товмасян.

В 2000 году спортивные журналисты Армении признали Альберта Азаряна лучшим армянским спортсменом XX века. В 2004 и 2008 годах он был знаменосцем Армении на церемонии открытия Олимпийских игр в Афинах и Пекине. В 1962 году по биографии Азаряна был снят фильм «Кольца славы».