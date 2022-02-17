В контексте вопроса открытия региональных коммуникаций правительство Армении преобразовало проект Север-Юг в проект Север-Юг, Восток-Запад или, короче, в армянский перекресток. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В результате наших недавних обсуждений об открытии региональных коммуникаций, проект «Север-Юг», по сути, мы переоформили в проект «Север-Юг», «Восток-Запад». Мы надеемся реализовать этот проект большими темпами. Это означает, что одна из ветвей этой дороги соединит Армению с Ираном, другая ветвь – Армению с Азербайджаном, а затем с Нахиджеваном, Турцией. И мы помещаем этот проект в этот общий контекст», – сообщил Пашинян, коснувшись строительства участка Сисиан-Каджаран проекта Север-Юг, по которому 17 февраля был объявлен тендер на предварительную квалификацию.

Он добавил, что проект части «Восток-Запад» еще не разработан, но в контексте политических договоренностей эту часть они реализуют очень быстро.

27 мостов, 5 туннелей: таким будет участок Сисиан-Каджаран автодороги Север-Юг

Благоустроенный, соответствующий современным стандартам и безопасный. Согласно министру территориального управления и инфраструктур РА Гнелу Саносяну, таким будет новый участок дороги Сисиан-Каджаран, строящийся в рамках проекта Север-Юг. Как передает «Арменпресс», он отметил, что это масштабная программа с достаточно развитой инфраструктурой.

«Общая протяженность автомагистрали Север-Юг составляет около 560 км, 60 км являются одним из ключевых участков. На дороге из Сисиана в Каджаран сейчас разрешена средняя скорость 50 км/ч. На новой дороге будет возможна скорость 100 км/ч, что сократит время проезда на два часа. Это будет благоустроенная, современная, безопасная дорога, что очень важно со стратегической точки зрения», – сказал Гнел Саносян.

Министр сообщил, что это совершенно новый участок дороги, на котором будет 27 мостов общей протяженностью около 4,7 км. Будут туннели протяженностью более 12 км. Всего будет 5 тоннелей, длина одного из которых составит всего 8,6 км.

«Мы сделаем все возможное, чтобы привлечь крупные международные компании. Если не будет препятствий, до конца года уже будет застройщик», – сказал министр.