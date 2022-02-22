В индивидуальном первенстве Европы участие примут 7 шахматистов: Габриэл Саркисян, Самвел Тер-Саакян, Роберт Ованнисян, Айк Мартиросян, Мамикон Гарибян, Мануэл Петросян и Шант Саркисян.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Федерации шахмат Армении.

Индивидуальный чемпионат Европы по шахматам в этом году проводится в словенском городе Брежице. Он начнется 26 марта и завершится 7 апреля. Официальная церемония открытия чемпионата состоится 26 марта.

Он состоит из 11 туров и проводится по швейцарской системе. Призовой фонд составляет 100 000 евро, из которых шахматист, занявший первое место, получит 20 000, второе – 15 000, третье – 10 000 евро.